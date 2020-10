Sarah Bouhaddi, Wendie Renard et Dzsenifer Marozsan ont été élues meilleures gardienne, défenseuse et milieu de l'année 2020. C'est donc une nouvelle distinction pour l'OL, vainqueur de la C1 féminine pour la cinquième saison consécutive. " S'entraîner avec les meilleures joueuses au quotidien, ça aide. Le parcours en C1 a été particulier cette année. On a réussi à être performantes dans un contexte spécial ", a déclaré la gardienne lyonnaise ce jeudi.

Puisqu'un bonheur ne vient jamais seul, le Lyonnais Jean-Luc Vasseur a été élu meilleur entraîneur d'équipe féminine. "J'ai su relever le défi en signant à Lyon. En effet, je devais garder cette équipe au top du top de l'Europe. Mais plus les challenges sont difficiles, plus j'ai envie de les relever. C'est grâce à mes joueuses et mon staff que je suis récompensé. Je remercie également Jean-Michel Aulas pour sa confiance", a expliqué l'ancien entraîneur de Créteil et Reims en marge du tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des champions.