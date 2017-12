Marc Coucke, milliardaire belge et futur propriétaire d'Anderlecht

Deux jours après avoir été choisi comme repreneur par le conseil d'administration du club, Marc Coucke s'est exprimé pour la première fois sur ses futures fonctions lors d'une conférence de presse au siège du club à Bruxelles. "Pendant les deux mois à venir, jusqu'au 1er mars, il y a un président", a-t-il affirmé en montrant Roger Vanden Stock à ses côtés. "Et le 1er mars je lui demanderai de devenir le président d'honneur", a-t-il ajouté.

Marc Coucke, 52 ans, qui a fait fortune dans les produits pharmaceutiques et investit tous azimuts en Belgique, va devenir l'actionnaire principal du club le plus titré du pays, en rachetant pour 80 millions d'euros 70% du capital, selon la presse belge. Ce changement de direction marque la fin de décennies de gestion familiale des Vanden Stock, puisqu'à eux deux Roger, 75 ans, et son défunt père Constant (qui a donné son nom au stade où évolue le club) ont présidé le RSC Anderlecht pendant 46 ans.

De son côté, Marc Coucke restera jusqu'au 1er mars président de KV Ostende, le club dont il tient les rênes depuis 2013, a-t-il précisé vendredi. Par conséquent il ne s'occupera pas d'éventuels transferts de joueurs à Anderlecht pendant le mercato d'hiver. "Je ne vais pas m'en mêler", a-t-il dit.

" Pour un club c'est vraiment beaucoup mieux quand il a son propre stade "

Interrogé sur la question du stade où pourrait évoluer le RSCA, Marc Coucke a semblé écarter, comme la direction sortante, l'idée d'occuper un jour l'"Eurostadium" que projette de construire le groupe de BTP Ghelamco en proche périphérie de Bruxelles. Ce futur grand stade aurait vocation à accueillir les compétitions internationales et les matches de l'équipe nationale des Diables rouges.

"Pour un club c'est vraiment beaucoup mieux quand il a son propre stade", a assuré l'homme d'affaires. Anderlecht, actuel 3e du championnat de Belgique (avant son match de la 20e journée ce vendredi soir), a déjà été sacré champion de Belgique 34 fois, un record dans le pays. "Quand j'ai vu l'armoire avec tous les trophées, je me suis dit qu'il y a un petit changement (par rapport à Ostende)", a ironisé M. Coucke.