PRO LEAGUE - Wouter Vandenhaute devient le nouveau président d'Anderlecht, huitième cette saison. Il succède ainsi à Marc Coucke. De son côté, Vincent Kompany, qui n'a toujours pas stoppé sa carrière, investira dans le club bruxellois.

Le Sporting d'Anderlecht, qui reste sur deux saisons difficiles sur le plan sportif, a modifié son organigramme. Le milliardaire Marc Coucke, trop "occupé par ses autres sociétés", céde la présidence à Wouter Vandenhaute, a-t-il annoncé lors d'une conférence de presse jeudi. Wouter Vandenhaute est l'une des personnalités les plus influentes du sport belge, qualifié d'empereur flamand des médias.

Il était déjà conseiller du président anderlechtois depuis janvier dernier. Il investira financièrement dans le club, tout comme Vincent Kompany (qui conserve son rôle de joueur et directeur sportif), dont le rôle sera essentiel dans le projet sportif et financier du club bruxellois pour les cinq prochaines années. Anderlecht est le club le plus titré de Belgique (34 sacres), vainqueur à trois reprises de Coupes d'Europe. Mais les "Mauves" (8e), en difficultés financières, ne sont pas parvenus à obtenir une place européenne la saison prochaine.

