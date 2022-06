Une soirée pas comme les autres pour Karim Benzema vendredi soir. Buteur prodigieux d'un but enrhumant toute la défense danoise, l'attaquant français n'a ensuite pu que constater les dégâts lorsque le Danemark est revenu puis a puni les Bleus en fin de match (2-1) . Ça, c'était sur le terrain. En dehors, on a appris un peu plus tard par son avocat que le joueur du Real Madrid renonçait à faire appel dans l'affaire de la "sextape".