PSG – Barça, même combat contre la lassitude

On appelle ça un effet collatéral, ou le revers de la médaille. À force de construire des effectifs monstrueux, de concentrer toutes les forces en présence et de distancer la concurrence, les géants européens ne supportent plus la moindre faille. Puisqu'ils sont armés pour tout gagner, ils ne doivent rien perdre. Et encore moins contre Rennes ou Valence. Le PSG et le FC Barcelone ont partagé la même joie, mais surtout les mêmes misères cette saison. La déflagration est plus spectaculaire à Paris, mais les deux clubs ont cultivé un paradoxe : finir champion et rater sa saison. Une situation encore inimaginable il y a quelques années. Pourquoi ? Il y a trois raisons à cela :

La première : le Barça a remporté huit des onze derniers championnats d'Espagne et le PSG, cinq des six dernières Ligue 1. Leur marge sur la concurrence (+11 points pour Barcelone, +16 points pour Paris) et la force de l'habitude dévaluent leur performance en Championnat, et ils doivent désormais combattre la lassitude, sans doute injuste, qu'engendrent leurs succès sur la scène nationale. C'est d'autant plus vrai pour le PSG, alors que le Barça doit affronter une concurrence autrement plus féroce (Real et Atlético Madrid). Mais aujourd'hui, le Barça et le PSG champions, c'est la norme, et personne ne se satisfait de la norme.

Les joueurs du PSG soulèvent le trophée de champion de France

La deuxième : le poids pris par la Ligue des champions dans les ambitions des grands clubs européens fait forcément des déçus. Par définition, il n'y a qu'un vainqueur. En misant tout sur la victoire finale en C1, comme l'avait promis Lionel Messi au début de saison, le Barça a avancé à découvert et dévalué les autres compétitions. Le Barça, contrairement à Paris, a atteint le dernier carré et ce n'est pas tout à fait anecdotique, tant Paris bute sur les 8es ou les quarts depuis que QSI a pris en main son destin. Mais plus que le stade atteint par les deux équipes, c'est la façon dont leur aventure s'est achevée qui a automatiquement plombé leur exercice. À domicile, Paris s'est fait grignoter son avance acquise à l'aller (0-2) par une très faible équipe de Manchester United, alors que le Barça a perdu pied à Anfield après avoir dévoré Liverpool à l'aller (3-0).

La troisième : une fin de saison indigne des ambitions des deux clubs. Brisés par l'humiliation subie en C1, Catalans et Parisiens ont lâché et laissé filer leur Coupe nationale. Pas de doublé comme l'an passé, et l'idée assez nette d'une régression en 12 mois. Ces défaites en finale donnent une lecture bien plus sombre de leur exercice. Parce qu'un revers sur la scène nationale leur est difficilement pardonné, et encore moins en finale.

Lionel Messi lors de la finale de la Copa del Rey entre le Barça et Valence

"Quand tu n’as rien à jouer…"

Ces derniers jours, les déclarations de Marco Verratti et Lionel Messi ne disaient pas la même chose, mais dressaient au fond le même constat. "On a gagné le Championnat très tôt, et dans le foot, la motivation est très importante, a expliqué le milieu italien. Quand tu n'as plus rien à jouer, c'est difficile de rester concentré. Ça peut arriver que l'adversaire soit plus motivé que nous." Un même effondrement, une même lassitude mais deux causes différentes. Messi : "Ce fut un coup très dur que nous avons reçu à Anfield, à la fois pour moi mais aussi l'ensemble du vestiaire. Ça été dur pour nous de nous relever, on l'a vu dans les matchs suivants. Le coup était trop dur, vraiment."

Face à la lassitude à l'intérieur de ses frontières et à l'échec en Coupe d'Europe, le Barça comme le PSG ont lâché. Et si cette saison semble avoir fait plus de dégâts à Paris, à l'histoire moins riche et à l'institution plus friable, qu'à Barcelone, le constat d'effondrement reste réel des deux côtés des Pyrénées. Les deux coaches ont malgré tout été maintenus dans leur fonction après une vraie période d'incertitudes. Barcelonais et Parisiens maintiennent le cap et misent sur le mercato pour tout gagner l'an prochain. Il y aura forcément au moins un déçu…