Le PSG n'a pas fini de subir les conséquences de l'affaire Kheira Hamraoui. Dont on ignore encore l'issue. Mais l'enquête avait mis en lumière des éléments supplémentaires. Mercredi, une information judiciaire a ainsi été ouverte contre X pour "agression sexuelle par personne ayant autorité" par la procureure de Versailles, selon l'AFP. Elle intervient au lendemain de la suspension de l'entraîneur Didier Ollé-Nicolle pour comportement "inapproprié" avec une joueuse de l'effectif.

Une partie des faits qui sont reprochés à Ollé-Nicolle remontent à la période estivale de pré-saison du PSG aux Etats-Unis, durant laquelle le club a "eu écho" d'un "geste déplacé" de sa part envers une joueuse, selon une source ayant connaissance du dossier. A l'époque, le sujet avait été clos d'un commun accord après avoir entendu toutes les parties. Il est désormais au centre des attentions. Et le PSG, après avoir suspendu son entraîneur mardi, a également ouvert une enquête et mené des entretiens avec des membres du staff et de son effectif.

(avec AFP)

