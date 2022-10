Kheira Hamraoui, agressée il y a presque un an par plusieuurs individus, trouve du soutien au sein du vestiaire du PSG." Comme vous le dites, elle a été la victime dans l'histoire", a ainsi confié Grace Geyoro à l'AFP, questionnée sur la réaction du vestiaire parisien au retour de Hamraoui, autorisée à participer aux entraînements collectifs depuis vendredi dernier après plusieurs mois de mise à l'écart.

"Kheira est passée par des moments très difficiles, elle avait envie de retrouver le groupe, de s'entraîner avec lui. Aujourd'hui, elle a réussi cette première étape pour elle, c'est quelque chose de bien", a commenté Geyoro depuis Clairefontaine, où les Bleues sont rassemblées. En tant qu'équipe, "il faut qu'on reste bien concentrées sur nos objectifs, a-t-elle poursuivi. Il ne faut pas que ça vienne perturber le groupe, mais il n'y a pas forcément de risques par rapport à ça. (...) Le plus important c'est de garder la cohésion qu'on a essayé de créer durant la préparation d'avant-saison."

Comme co-capitaines, on a ce rôle-là

Hamraoui a été agressée en novembre 2021 par des individus masqués qui l'avaient notamment frappée aux jambes, sous les yeux de sa coéquipière à l'époque Aminata Diallo. Soupçonnée par la justice d'être impliquée dans l'organisation du guet-apens, Diallo a été mise en examen pour "violences aggravées" et "association de malfaiteurs". Les Parisiennes Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani ont notamment pris partie pour Diallo, reprochant à Hamraoui d'avoir injustement orienté les enquêteurs vers Diallo et son entourage. Une altercation entre Sandy Baltimore et Hamraoui en avril a conduit le PSG à écarter cette dernière du groupe professionnel.

Geyoro veut croire que la réintégration de l'ex-Barcelonaise se fera sans vague. "Comme co-capitaines (avec Paulina Dudek et Diani, ndlr), on a ce rôle-là aussi que tout se passe bien, pour elle comme pour nous".

