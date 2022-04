Football

PSG - Mercato - "Il y a un vrai risque que Navas et Donnarumma soient encore là la saison prochaine"

LIGUE 1 - Après les déclarations de Keylor Navas mercredi dernier sur le rôle du gardien qui doit évoluer au Paris Saint-Germain, Maxime Dupuis et Cyril Morin s'interrogent sur la future cohabitation entre les deux hommes. Peuvent-ils continuer ainsi ? A priori non. Qui doit partir alors ? Et où ? A moins que les deux restent dans le club de la capitale ? Les réponses du FC Stream Team.

00:06:47, il y a 10 heures