PSG : Kylian Mbappé fait son entrée dans le Guinness des records !

Après la Une du Time, le Guinness des records. Kylian Mbappé n'a décidément pas le temps. Nouvelle star de la planète foot, l'attaquant du PSG est en effet entré, ce jeudi, dans le fameux livre des records d'après un communiqué transmis aux rédactions. Du haut de ses 19 ans, l'international français se voit décerner deux titres d'un coup. Rien que ça. Première récompense : Mbappé est le plus jeune buteur en demi-finale d’une Ligue des Champions. Alors à Monaco, il avait inscrit, le 9 mai 2017, un but face à la Juventus. Il avait alors 18 ans et 140 jours.

Mais ce n'est pas tout. Le joueur du PSG reçoit également le titre du plus jeune joueur en lice pour un Ballon d’Or, lui qui n'avait que 18 ans et 293 jours lors de sa nomination le 9 octobre 2017. Il s'était classé 7e. Pour ses deux records, il entrera donc, pour la première fois, dans le livre Guinness des Records. Il sera "au sein des pages d’ouverture de l’édition 2020 à paraître en septembre 2019", précise le communiqué officiel.