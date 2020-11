Football

PSG - L'essentiel de la conf' de Thomas Tuchel

L'entraîneur du PSG s'est exprimé avant le choc face à Rennes, samedi soir. Thomas Tuchel revient sur l'ambiance dans le groupe et sur son statut de plus en plus fragilisé à la tête de l'équipe.

