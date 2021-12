Football

PSG, OM, OL, Lille, Monaco, Rennes : Qui a le plus de chances de gagner une coupe d'Europe ?

Ils sont six à y prétendre. Du PSG à l'OM, en passant par Lille, Lyon, Monaco et Rennes, tous sont encore en lice en Coupes d'Europe. Aura-t-on droit à une victoire tricolore dans l'une des trois compétitions ? Martin Mosnier et Maxime Dupuis ont donné leur avis dans le FC Stream Team de la semaine. Emission complète à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast.

00:05:53, il y a 32 minutes