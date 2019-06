Habitué à alimenter les rumeurs mercato tout au long de l'année, Neymar risque fort d'alimenter d'autres colonnes dans les prochains jours. Ce samedi soir, le média brésilien UOL a lâché une petite bombe en révélant que la star du PSG aurait été accusé de viol. La victime présumée aurait porté plainte vendredi, dans un commissariat de Sao Paulo. Mais les faits, eux, se seraient déroulés à Paris le 15 mai dernier.

Neymar ivre au moment des faits ?

Après avoir échangé quelques messages via le réseau social Instagram, l’international auriverde et la plaignante se seraient effectivement rencontrés dans la capitale. Un ami du joueur, connu sous le nom de “Gallo”, aurait pris soin d’acheter les billets d’avion de l’intéressée et de réserver une chambre au Sofitel situé non loin de l’Arc de Triomphe. UOL, qui affirme s’être procuré le procès-verbal du dépôt de plainte, explique ensuite que Neymar serait arrivé à l’hôtel vers 20h.

A priori sous l’emprise de l’alcool, l’ancien Barcelonais aurait commencé par se montrer attentionné, avant de devenir plus violent et d'agresser sexuellement son invitée, non consentante. Rentrée au Brésil le 17 mai, la victime présumée - restée anonyme - ne se serait décidée à porter plainte que deux semaines plus tard. Contacté par le média brésilien, un membre de l’entourage du joueur aurait assuré ne pas être au courant des faits.