Puma King, Adidas Predator, Nike Tiempo... Elisez la chaussure de football ultime

L’heure est venue de mettre un terme au débat. Et de répondre à la question que bon nombre d’amoureux de ballon rond se pose : quelle est la chaussure de foot ultime ? Pour ce faire, la rédaction d’Eurosport.fr a sélectionné seize modèles, beaucoup d’hier et un peu d’aujourd’hui, des Puma King sorties en 1968 aux Adidas de Paul Pogba débarquées dans les rayons quelque cinquante ans plus tard.

Il vous revient de les départager. Comment ? En votant pour votre modèle préféré dans une série de duels qui déterminera les vainqueurs des huitièmes de finale. Suivront les quarts, les demies et une grande finale dans un système de playoffs au terme desquels nous connaîtrons, grâce à vous, l’identité de la chaussure de foot ultime. C’est parti !

Huitièmes de finale (2e partie) :

Puma King vs Lotto Stadio

PUMA KING

Les Puma King.Eurosport



Année de sortie : 1968

Pourquoi elle : encore un illustre classique, culte de chez culte car porté par les plus grands. Qui de mieux que le Roi Pelé pour faire entrer ce modèle légendaire dans la grande histoire du football ? C'est avec ce soulier qui introduit pour la première fois l'usage du cuir de kangourou et une structure plate - révolutionnaire pour l'époque - synonyme de confort accru que le mythique Brésilien décrocha un troisième titre de champion du monde au Mexique en 1970.

Ils l'ont fait briller : Pelé, Eusebio, Johan Cruyff, Diego Maradona, rien que ça.

LOTTO STADIO

Les Lotto Stadio.Eurosport



Année de sortie : ?

Pourquoi elle : à une époque où le binôme noir et blanc régnait en maître sur la planète football, la Stadio est venue apporter de la couleur. Pour cause, un logo vert flashy au milieu d'un soulier en cuir premium. Une chaussure qui symbolise une époque : quand la Serie A était reine.

Il l'a fait briller : Ruud Gullit.

Adidas Predator Mania vs Puma V1.06

ADIDAS PREDATOR MANIA

Les Adidas Predator Mania.Eurosport



Année de sortie : 2002

Pourquoi elle : parce que c'est une des chaussures de foot les plus iconiques, tout simplement. Le look ravageur de la Predator est une nouvelle fois au rendez-vous, comme la qualité des matériaux (le cuir, toujours le cuir) alors qu'un renfort au talon fait son apparition comme une large languette avec élastique qui ne manque de lui donner une sacrée allure. La version noire, blanche et rouge a été rendue célèbre par Zidane et sa fameuse reprise de volée en finale de Ligue des champions contre Leverkusen. Beckham, lui, s'est chargé avec brio de populariser la magnifique version "champagne" (blanche crème avec languette rouge) sur les terrains du Mondial 2002.

Ils l'ont faite briller : Zinedine Zidane, David Beckham, Alessandro del Piero, Raul.

PUMA V1.06

Les Puma V1.06.Eurosport

Adidas Predator Accelerator vs Nike Magista Obra

ADIDAS PREDATOR ACCELERATOR

Les Adidas Predator Accelerator.Eurosport

Année de sortie : 1998

Pourquoi elle : quatre ans après la révolution Predator, première chaussure à écailles censées apporter plus de puissance et d’effets aux tirs, Adidas renouvelle son modèle phare. Le cuir est au rendez-vous et le chausson a une sacrée gueule avec ses larges bandes et sa combinaison de couleurs des plus réussies.

Ils l'ont fait briller : Zinedine Zidane, auteur de son doublé contre le Brésil en finale de la Coupe du monde 1998 avec, mais aussi David Beckham et toutes les stars de l’époque équipées par la marque aux trois bandes.

NIKE MAGISTA OBRA

Les Nike Magista Obra.Eurosport

Année de sortie : 2014

Pourquoi elle : car elle a lancé la mode des chaussures montantes, avec chaussette intégrés, inévitables aujourd’hui. Mais en 2014, c’était une pionnière, la première fois qu’un soulier footballistique ressemblait à cela. Pour marquer les esprits, Nike a mis le paquet : coloris flashy et innovation technologique, avec le recours au flyknit, une matière élastique qui s’adapte à la forme du pied, et une semelle favorisant une traction à 360 degrés.

Ils l’ont fait briller : Andrés Iniesta, Thiago Silva ou encore Mario Götze.

Nike Tiempo Premier 94 vs Diadora Maximus 14 Totti

NIKE TIEMPO PREMIER 94

Les Nike Tiempo Premier 94.Eurosport

Année de sortie : 1994

Pourquoi elle : parce que c'est un standard qui n'a pas pris une ride. Un style évident et universel (qui peut prétendre objectivement que cette chaussure est moche ?), un confort indéniable grâce au cuir de kangourou, une languette rabattable aussi cool que vintage... Bref, un classique !

Ils l'ont fait briller : Romario, Paolo Maldini.

DIADORA MAXIMUS 14 TOTTI

Francesco Totti ne passait pas inaperçu avec ses diadora Maximus 14 en 2006.Getty Images



Année de sortie : 2006

Pourquoi elle : parce qu’elle est magnifique, tout simplement. Champion du monde avec l’Italie en juillet, Totti débute l’exercice 2006-2007 avec ces superbes chaussures dorées. Au menu : du cuir de qualité et une large languette avec élastique floqué du numéro 10 qui donnent un surplus de style au déjà très stylé capitaine de la Roma. La classe.

Il l’a fait briller : Francesco Totti.

Les quatre premiers huitièmes de finale ont livré leur verdict :

Rendez-vous mercredi pour les quarts de finale !