Une scène cocasse et significative. Quand Muhammed Gümüskaya, joueur de Fenerbahçe, a cherché sur son maillot le logo de son club pour l’embrasser, il ne l’a pas trouvé. Ni à gauche, sur son cœur. Ni à droite. Ni au milieu. Cette célébration ratée, intervenue le 19 août en Ligue Europa, illustre une originalité de Puma, qui habille de nombreux clubs de football européens.

Les maillots "third" de l’Olympique de Marseille, de l’AC Milan ou encore de Manchester City, édition 2021-2022, ont ainsi tous un point commun : ils ne comportent pas de blason à l’endroit habituel. Le logo de ces clubs est pourtant bien présent sur leur tunique. "Oui, les badges sont là. Partout sur les maillots", s’amuse sur son compte Twitter dédié au football la marque Puma, fière de "réécrire les règles."

Transferts Les 10 infos mercato qui vous ont échappé mardi 31/07/2018 À 18:22

L’équipementier avant le club

Les fameux emblèmes sont partout et nulle part à la fois. Ils tapissent la tenue avec un certain degré de transparence, qui les rend plus ou moins difficiles à distinguer, en fonction des versions. L’insigne du Milan s’en sort bien en termes de visibilité, sur un fond noir. Mais du côté de l’OM, par exemple, il faut avoir l’œil pour percevoir le fanion dans le bleu ciel.

"Il y a la volonté de mettre un peu de côté le logo de la ‘marque club’, estime Nicolas Chanavat, professeur de marketing du sport à l’Université de Rouen. La marque Puma est au centre du dispositif. C’est là où il y a un côté révolutionnaire." Il détaille : "Auparavant, le logo de l’équipementier était sur le côté, plutôt discret. Le logo du club en avant. Là, c’est différent. Puma innove, casse le modèle, transgresse."

Un parti pris qui porte un nom en marketing : "La ‘transgression de la marque’. On a des codes ? On veut les casser. On casse les codes pour aller plus loin, défrayer la chronique, communiquer aussi. Se distinguer par rapport aux autres marques." Mission accomplie, comme il le fait remarquer malicieusement : "On est en train d’en parler et vous en faites un article sur Eurosport."

Cas de Valence et question d’ADN

Mais il y a une nuance entre bousculer des normes tacites et se heurter à des règles écrites. Ce qui est partiellement le cas pour Puma en l’occurrence. Le maillot "third" de Valencia CF, appelé "Legacy Kit", ne convient pas à la Liga, si l’on se penche sur son règlement général. Celui-ci stipule que "le logo du club doit figurer sur son maillot, une seule fois (…) sur la partie avant gauche, ou centré, à hauteur de poitrine."

Cela pourrait expliquer la présence d’un quatrième maillot plus classique dans le dressing du club espagnol cette saison. Un sujet sur lequel la firme Puma, contactée par nos soins, "ne souhait(e) pas communiquer".

Le désagrément devrait être minime pour Valence, qui espère utiliser son maillot novateur en Coupe du Roi d’après notre confrère Dani Meroño Bori. Mais il témoigne de la ligne rouge avec laquelle flirte Puma sur ce coup. Sans que cela soit si surprenant. "Ce n’est pas un one shot, rappelle Nicolas Chanavat. C’est intrinsèque à la marque Puma. Elle a ça dans son ADN."

2002 et les débardeurs de la discorde

Un ADN que Puma revendique : "Le positionnement de la marque est d’être la marque la plus rapide du monde, d’être ‘Forever Faster’ (…) L’innovation en matière de technologie et de design est au cœur de notre démarche de développement des produits." L’enseigne tient à sortir des sentiers battus, selon les réponses qu’elle nous a formulées : "Les récents maillots sont uniques sur le marché et sont inspirés par nos valeurs et notamment une qui nous est chère : l’audace."

L’exemple le plus frappant de cette expertise en matière d’anticonformisme, de la part de Puma, réside probablement dans le design des maillots de la sélection camerounaise, au début du XXIe siècle. Ou plutôt dans leur faible quantité de tissu. Le débardeur arboré par Samuel Eto’o et ses coéquipiers lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2002 n’était pas passé aux yeux de la FIFA, pour la Coupe du monde de la même année.

Résultat : des manches courtes, noires, avaient été ajoutées à la tunique de base du Cameroun pour le grand rendez-vous planétaire. De quoi broder le logo de la compétition sur le bras droit des joueurs. Un autre paletot des Lions Indomptables a marqué les esprits par son originalité, en 2004, en raison des traces de griffures rouges sous les aisselles qu’il présentait… mais surtout parce qu’il était deux en un, short et maillot formant une combinaison appelée "UniQT".

Samuel Eto'o lors de la CAN 2002 / Samuel Eto'o lors de la Coupe du monde 2002 Crédit: Eurosport

"On appelle ça la congruence de marque"

Puma est donc sur son terrain de jeu. Mais cette fois, c’est plus complexe. Les maillots "third" en question se ressemblent tous. Ils sont épurés, et ont la même structure : logo Puma - bande horizontale - nom du club ou de la ville - bande horizontale - sponsor… et le tour est joué. De quoi faire des économies d’échelle au niveau des coûts de production ? "L’objectif est plutôt d’être reconnaissable", balaie Nicolas Chanavat.

Qui dit marque dit marque de fabrique. "Quand on voit le maillot ‘third’ de Manchester City, on ne voit pas que Manchester City, on voit tous les clubs qui sont ‘brandés’ Puma. On va se souvenir que c’est Puma, expose-t-il. Tu peux avoir un beau maillot fait d’un côté, mais sans cohérence et on ne s’y retrouve pas forcément." Ou comment lutter contre la normalisation des uniformes... en proposant sa propre uniformisation.

"On appelle ça la congruence de marque en marketing, ajoute l’enseignant, par ailleurs vice-président de l’Académie nationale olympique française. On sait qu’il y a un processus, un savoir-faire, une méthode. Il y a Puma qui est au centre." Fidélité à son image de rebelle et reconnaissance accrue ne sont peut-être pas les seules cases que la marque cherche à cocher.

William Saliba, avec le fameux troisième maillot de l'OM, face à l'OGC Nice d'Amine Gouiri en Ligue 1 - 22/08/2021 Crédit: Getty Images

Publics cibles… et cible des supporters

"Dans quelle mesure ce maillot-là n’a-t-il pas aussi un côté streetwear que l’on peut davantage mettre dans la vie de tous les jours ?, interroge Nicolas Chanavat. Ce n’est pas un maillot traditionnel donc tu peux espérer toucher d’autres publics cibles." De quoi remplir une volonté commune avec le club de football : "Aller chercher d’autres segments de consommateurs (…) sortir du consommateur de base du produit sportif."

Mais le club de football, justement, n’a-t-il pas plus à perdre qu’à gagner, à s’engager dans la stratégie si offensive et spécifique de Puma ? La simplicité relative des tenues a été majoritairement raillée sur les réseaux sociaux, lors de leur campagne de lancement. Cet aspect "t-shirt" et le pari fait sur les logos ont de quoi révulser certains puristes ou autres inconditionnels. Le risque est à relativiser, selon l’expert en marketing.

"Après, c’est le maillot ‘third’…"

"Il n’y a pas de scandale absolu. Ce n’est pas parce que des gens s’expriment sur Twitter que l’ensemble des consommateurs est mécontent", modère-t-il, avant de considérer qu’il en faudrait plus pour que les supporters "se détournent de la marque, n’aillent plus au stade, n’aiment plus l’équipe" : "On a déjà pu constater que lorsqu’il y a des formes d’innovation, il y a toujours certains supporters qui ne sont pas forcément contents. Mais sur le long terme, ce n’est pas ça qui fait la grande différence."

De son côté, Puma assure ne pas plonger dans l’inconnu, avoir tenu compte de l’environnement global et répondre à des attentes : "Le processus de design a pris sa source dans les codes de la culture football et dans les retours que nous avons des consommateurs."

Le Stade Vélodrome lors d'Olympique de Marseille - Girondins de Bordeaux, le 15 août 2021 en Ligue 1 (2-2) Crédit: Getty Images

La possibilité d’un rejet espéré marginal mais finalement massif n’est tout de même pas à négliger : "On le sait, les supporters sont très attachés au fanion." Pour s’en prémunir, les clubs ont bien pris soin de ne pas toucher au sacro-saint "maillot domicile", ce sur quoi insiste Nicolas Chanavat : "Après, c’est le maillot ‘third’… C’est un peu le maillot où l’équipementier peut se faire plaisir (…) peut s’éclater et répondre aux besoins des différentes parties prenantes, notamment des sponsors." Le tout en suscitant moins de réactions épidermiques des fans, comme "(des) études le montrent."

"Ce sont des choses qui s’évaluent à court, moyen et long terme"

Reste qu’une tactique, sur le terrain du football comme celui du marketing, peut paraître bien ficelée et ne pas porter ses fruits. Les quelques critiques essuyées par Puma lors de la présentation des troisièmes maillots de l’OM and co. ne seront peut-être jamais compensées par un engouement pérenne. Peut-être seront-elles au contraire risibles quand ce type de tenues sera devenu la norme dans dix ans. Une interrogation qui existe pour les clubs aussi.

"Ce sont des choses qui s’évaluent à court, moyen et long terme. C’est difficile de répondre comme ça au doigt mouillé, concède Nicolas Chanavat. Il faudrait évaluer dans quelle mesure cela peut impacter la réaction conative du consommateur : qu’est-ce qu’il en fait (de ces maillots, NDLR) ? Est-ce qu’il achète plus ? Est-ce qu’il achète moins ? Est-ce qu’il est davantage attaché à la marque ? Ou l’inverse", énumère le professeur de marketing du sport à l’Université de Rouen. "Cela pourrait être le début d’un bon projet de thèse", glisse-t-il dans un sourire.

Mesut Özil avec le maillot "third" de Fenerbahçe - 26/08/2021 Crédit: Getty Images

Süper Lig turque Leonardo nouvel entraîneur de Nasri et Eto'o à Antalyaspor 28/09/2017 À 09:33