Football

Qatar Stars League - André Ayew scelle la victoire d'Al-Sadd face à Umm-Salal : le résumé du match

QATAR STARS LEAGUE - Malgré un but précoce de Yassin Bakhit pour Umm-Salal, les joueurs d'Al-Sadd ont vite remis les pendules à l'heure en égalisant à la 13e minute par Akram Afif puis en prenant l'avantage avec un but de Santiago Cazorla à la demi-heure de jeu. André Ayew a conclu en inscrivant le 3e but au retour des vestiaires. Avec ce succès (3-1), Al-Sadd est invaincu en sept matches.

00:01:25, il y a une heure