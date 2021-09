Emiliano Martinez, gardien de but de l'Argentine, est revenu sur le match annulé face au Brésil, dimanche soir. "C'est un sentiment amer. Nous nous sommes préparés pendant trois jours au Brésil pour jouer et après quelques minutes le match est annulé (...) pour des raisons politiques", a déclaré sans plus de détails le gardien argentin interrogé par la presse à l'aéroport de Buenos Aires. "S'ils nous avaient prévenus à notre arrivée au Brésil, il n'y aurait pas eu autant de chaos. C'est une honte, une honte parce que nous allions gagner", s'est-il emporté.

Emiliano Martinez fait partie des quatre joueurs argentins évoluant dans le championnat anglais accusés d'avoir violé les protocoles anti-Covid au Brésil. Evoluant à Aston Villa avec l'attaquant Emiliano Buendia qui n'était pas sur la feuille de match, ils avaient été libérés par leur club pour disputer deux des trois rencontres des qualifications, contrairement à d'autres joueurs africains ou sud-américains retenus par leurs clubs de Premier League. Ils ont tous deux embarqué lundi à destination de la Croatie où ils vont effectuer une période de quarantaine avant leur retour en Angleterre.

Romero et Lo Celso rentrent chez eux

Dans un message posté sur les réseaux sociux, l'Albiceleste a annoncé que Cristian Romero et Giovani Lo Celso rentraient dans leur club. "Nous sommes quatre Anglais à avoir décidé de venir en raison de l'amour que nous avons pour le maillot. Après avoir gagné la Copa America (1-0 contre le Brésil en finale, ndlr), tout le monde voulait être là", ajouté le gardien de 29 ans. Dimanche quelques minutes après le coup d'envoi à Sao Paulo, des représentants de l'agence sanitaire brésilienne Anvisa et de la police fédérale sont entrés sur le terrain pour mettre fin à la rencontre.

L'Anvisa accuse les quatre joueurs de l'Albiceleste évoluant en Angleterre d'avoir fourni de "fausses informations" dans leur formulaire d'entrée au Brésil, en omettant de signaler leur séjour britannique lors des quatorze jours précédant leur arrivée, échappant ainsi à une période de quarantaine. La Fédération argentine de football a de son côté nié tout "mensonge" de la part des joueurs concernés. La FIFA a dit déplorer "les scènes précédant la suspension" de la rencontre et que "les informations seront analysées par les organes disciplinaires compétents et une décision sera prise en temps voulu".

