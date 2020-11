Pour remplacer Rodrigo Caio (Flamengo), blessé au mollet droit, et Eder Militao (Real Madrid), positif au Covid-19, le sélectionneur brésilien Tite a fait appel mardi aux défenseurs centraux Felipe et Diego Carlos, pour les rencontres contre le Venezuela et l'Uruguay les 13 et 17 novembre. Il s'agit de la première convocation en équipe nationale pour Diego Carlos, 27 ans, qui évolue au FC Séville.

Agé de 31 ans, Felipe, qui entame sa deuxième saison à l'Atletico Madrid, compte lui deux sélections, la dernière durant 19 minutes contre la Bolivie (5-0) il y a trois semaines. Les autres défenseurs centraux du Brésil pour les deux prochaines échéances sont Thiago Silva (Chelsea) et Marquinhos (PSG). Les milieux de terrain Philippe Coutinho (Barcelone, ESP) et Fabinho (Liverpool, ING) ont déjà été écartés de la liste pour cause de blessures et supplées par Lucas Paqueta (Lyon) et Allan (Everton). Neymar (PSG), blessé aux adducteurs, et Alex Telles (Mancheter United), positif au nouveau coronavirus, devraient également être absents.