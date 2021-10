Décidément, il ne se passe plus un jour sans que Neymar ne soit au cœur d'une nouvelle polémique au Brésil. Cette fois, c'est un journaliste brésilien, Galvão Bueno, qui aurait enclenché une nouvelle controverse. D'après de nombreux spectateurs ayant assisté au match nul entre le Brésil et l'Equateur, dimanche dernier, celui-ci aurait traité l'attaquant du Paris Saint-Germain "d'idiot" en plein direct, alors que l'un de ses confrères de TV Globo expliquait que le joueur avait décidé de quitter la pelouse sans saluer ses adversaires, au coup de sifflet final.

Si le propos du journaliste est difficilement audible, même après plusieurs écoutes, l'entourage de "Ney" n'a pas tardé à monter au créneau. "Un certain monsieur que j'avais déjà mentionné dans mes stories la dernière fois a traité mon frère d'idiot. Est-ce lui ou toi ?", a interrogé sa sœur Rafaella Santos sur les réseaux sociaux.

"Masqué, choyé, fallacieux et maintenant un idiot. […] Ouais, mon fils est masqué et tout ce que vous voulez d'autre. Mais idiot ? Non ! Il est le héros. Un héros sans mensonge, qui fait face à son histoire, sans chercher de lâches raccourcis, sans être un traître", a écrit son père, Neymar Sr. Réputé pour être proche de la famille de Neymar, Galvão Bueno est aussi l'un des journalistes les plus suivis au Brésil.

