C'est une chouette histoire, que le football nous donne régulièrement. Pour le probable dernier match du Brésil à domicile avant le Mondial au Qatar jeudi soir contre le Chili (4-0) , la Fédération brésilienne de football avait lancé une opération marketing pour tenter de remplir au maximum le mythique Maracana de Rio de Janeiro. A cet effet, Vinicius Junior en a profité pour acheter 120 billets pour que ses amis et sa famille puissent venir le voir jouer.

Ad

Tout le monde ne peut pas venir me voir jouer à Madrid…

Qualif. Coupe du Monde - Amsud Le Brésil déroule face au Chili, Neymar se régale IL Y A 6 HEURES

"Ma famille est grande ! ça fait longtemps que je n'ai pas joué au Maracana devant du public. On y a joué la finale de la Copa América, mais il n'y avait pas tant de monde que ça, donc ça me fait plaisir d'inviter mes proches après tant de temps. Tout le monde ne peut pas venir me voir jouer à Madrid…", a déclaré l'ailier du Real Madrid avant la rencontre dans des propos relayés par O Globo. Titulaire en attaque aux côtés de Neymar et Antony, le virevoltant feu follet avait un objectif bien précis en tête pour sa 12e sélection.

"Avoir cette opportunité avec le maillot de l'équipe du Brésil, je ne pense pas pouvoir rêver mieux. J'espère faire un grand match, et pouvoir marquer mon premier but en sélection devant tous les gens qui m'aiment et qui me poussent à vouloir toujours être au top", avait-il espéré. L'occasion était magnifique, et le numéro 20 brésilien l'a saisie à merveille, en inscrivant le but du break juste avant la mi-temps d'une frappe croisée du gauche, son tout premier avec la Seleçao. Une soirée parfaite, dans une antre sacrée du football garnie au final de plus de 62 000 spectateurs, et devant ses proches qui plus est : Vinicius avait tout calculé !

Qualif. Coupe du Monde - Amsud Le toro, un exercice pris au sérieux par Neymar and co. : des images de l'entraînement de la Seleção HIER À 23:32