S'il semble trop court pour affronter Clermont samedi, Lionel Messi devrait bien être présent à Bruges mercredi prochain pour le début de la phase de poules de Ligue des champions. Mais à cause du tacle trop musclé du Vénézuelien Luis Adrian Martinez jeudi dernier, le nouveau joueur parisien aurait pu être sur le flanc pendant de nombreux mois. Dans un entretien accordé mercredi soir à ESPN, La Pulga a avoué avoir eu très peur pour son genou.

Le coup de pied était moche

"J’ai senti ma jambe se dérober par derrière, j’ai aussi senti quelque chose dans mon genou. Pendant le match, j’ai ressenti quelques douleurs, a-t-il rappelé lors de l'émission F90. Par chance, ce n’était qu’un coup et rien de plus mais ça m’a inquiété à ce moment-là. Le coup de pied était moche." Après l'intervention du VAR, Luis Adrian Martinez a été exclu, Lionel Messi a pu poursuivre la rencontre et l'Argentine s'est imposée (3-1).

Qualif. Coupe du Monde - Amsud Drapeau argentin, message provocateur : Le site de l'Anvisa piraté après l'arrêt de Brésil-Argentine IL Y A UNE HEURE

Le sextuple Ballon d'Or a enchaîné dimanche dernier lors de Brésil-Argentine mais la rencontre a été stoppée au bout de cinq minutes de jeu pour des raisons sanitaires. Dans la nuit de jeudi à vendredi, il affrontera la Bolivie avant de revenir en Europe. Pour enfin lancer son histoire avec le PSG en Ligue des champions.

Messi, une bonne nouvelle (aussi) pour la L1 ? "Je n'ai pas envie que ça devienne Disneyland"

Qualif. Coupe du Monde - Amsud Brésil-Argentine, à qui la faute ? La FIFA confirme l'ouverture d'une "procédure disciplinaire" HIER À 16:48