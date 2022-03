Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine, a confirmé l'information en conférence de presse. Lionel Messi et Angel Di Maria seront disponibles pour le match de qualification au Mondial 2022 contre le Venezuela à Buenos Aires vendredi.

Grippé et forfait avec le PSG contre Monaco dimanche en championnat de France, "Leo Messi est disponible pour jouer et nous espérons qu'il fera un bon match", a déclaré Lionel Scaloni. Angel Di Maria, également absent face à l'ASM (blessure musculaire), devrait lui aussi jouer cette rencontre, mais une incertitude demeure sur sa titularisation. "Angel a montré (lors de l'entraînement de mercredi) qu'il pourrait être suffisamment en forme pour participer au match. Nous prendrons une décision quant à savoir s'il commencera ou non. En principe, il est disponible", a ajouté Lionel Scaloni.

Déjà qualifiée pour le Mondial, l'Argentine reçoit vendredi le Venezuela à La Bombonera avant de se déplacer en Equateur mardi à l'occasion des deux dernières journées des qualifications de la zone Amérique du Sud. Interrogé par ailleurs sur les sifflets des supporters du PSG ayant visé Lionel Messi après l'élimination en Ligue des champions contre le Real Madrid, le sélectionneur argentin a estimé que "Leo (était) à l'aise ici. Il va bien. Nous avons réussi à faire en sorte que le groupe assimile qui il est".

