Le bonheur était triple cette nuit pour Lionel Messi . Le nouveau joueur parisien a gagné avec l'Argentine face à la Bolivie (3-0), lors du match éliminatoire du Mondial 2022, et inscrit un triplé. Un coup du chapeau qui lui permet d'atteindre 79 buts en 153 sélections, battant ainsi le record de Pelé, qui avait marqué 77 buts en 91 capes. A la fin de la rencontre, La Pulga a reçu un trophée puis fondu en larmes devant le public du Monumental (ndlr : une jauge à 30% avait été instaurée).

"J’ai vécu ce moment avec une grande anxiété, mais aussi avec l’envie de pouvoir en profiter, a déclaré le sextuple Ballon d'Or sur la pelouse de River Plate, très heureux de pouvoir retrouver son public. J'ai attendu ça tellement longtemps. Nous avons gagné le match, ce qui était le plus important, et maintenant profitons-en. Ça fait très longtemps que j’ai cherché à vivre ce moment, je l'ai rêvé et grâce à Dieu on me l’a offert. C'est un moment unique, il n'y avait pas de meilleur scénario. Faire la fête avec mon père, mes frères en tribune, ils ont beaucoup souffert et je suis très heureux."

CR7 à 32 longueurs

Cependant, la nouvelle recrue parisienne reste à 32 longueurs du record absolu en sélection, à l'échelle mondiale. Un record qui a été obtenu il y a tout juste dix-jours par Cristiano Ronaldo (111 buts), dépassant ainsi l'Iranien Ali Daei, grâce à un doublé marqué en fin de rencontre face à l'Irlande (2-1).

Je n'ai pas de mots pour vous remercier pour tout l'amour reçu. Quelle belle nuit, j'ai vraiment apprécié. Inoubliable", a écrit l'Argentin. Désormais, l'ancien Barcelonais va retrouver le Paris Saint-Germain. Mais cela n'a pas semblé perturber La Pulga. Sur son compte Instagram, Lionel Messi a de nouveau partagé sa joie ce vendredi matin. "", a écrit l'Argentin. Désormais, l'ancien Barcelonais va retrouver le Paris Saint-Germain. S'il semble trop court pour affronter Clermont samedi, il devrait faire ses grands débuts en C1 avec son nouveau club, mercredi prochain à Bruges.

