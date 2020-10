L'entrée en jeu de joueurs plus offensifs, Eduardo "Toto" Salvio et Lucas Alario, n'a pas changé grand chose malgré quelques bonnes intentions de leur part alors que l'Argentine était de plus en plus passive, enchevêtrée dans la toile équatorienne. En fin de rencontre, l'Equateur s'est montré par moment plus ambitieux, attaquant à cinq ou six joueurs et entretenant l'illusion d'un possible retour au score, sans succès.