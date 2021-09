La Conmebol a confirmé la nouvelle lundi. Les sélections sud-américaines sont appelées à disputer trois nouvelles journées de qualifications pour la Coupe du monde lors de la prochaine fenêtre internationale début octobre, afin de mettre à jour le calendrier. Comme début septembre, trois et non deux rencontres sont prévues les jeudi 7, dimanche 10 et jeudi 14 octobre, afin de rattraper les deux journées reportées en mars après le refus des clubs européens à libérer leurs joueurs en pleine vague de pandémie de Covid-19.

Le Brésil de Neymar, qui caracole en tête de la poule unique avec 21 points en 7 matches, se rendra au Venezuela et en Colombie avant de recevoir l'Uruguay. L'Argentine de Messi, deuxième avec 15 points, se déplace au Paraguay avant de recevoir l'Uruguay et le Pérou. La question de la libération des stars sud-américaines par les clubs anglais pourrait encore se poser si les autorités sanitaires britanniques imposent toujours début octobre les dix jours d'isolement obligatoire à toute personne revenant d'un pays placé sur la liste "rouge", qui comporte toute l'Amérique du sud, quel que soit son statut vaccinal.

En septembre, la Seleçao avait notamment dû faire sans neuf internationaux : Thiago Silva (Chelsea), Ederson et Gabriel Jesus (Manchester City), Alisson, Fabinho et Firmino (Liverpool), Fred (Manchester United) mais également Richarlison (Everton) et Raphinha (Leeds). L'Uruguay avait dû se priver d'Edinson Cavani (Manchester United). Neymar et Messi avaient eux été libérés par le PSG. Les championnats français, espagnols, italiens et portugais n'avaient pas pu s'opposer au départ en sélections de leurs internationaux.

La FIFA doit par ailleurs trancher la question du possible report du Superclasico Brésil-Argentine, interrompu le 5 septembre après le coup d'envoi pour raisons sanitaires à Sao Paulo, ou décider de la victoire d'une des deux équipes sur tapis vert (3-0).

