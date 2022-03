Lucas Paqueta a apporté mardi son soutien à Neymar, très critiqué après l'élimination du PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions. "C'est avant tout un type bien et un grand professionnel, doté d'un talent incroyable. Il est sans aucun doute le meilleur joueur de la sélection brésilienne", a déclaré le Lyonnais lors d'une conférence de presse en marge du rassemblement de la Seleçao pour les éliminatoires sud-américains au Mondial 2022.

"C'est un privilège de l'avoir parmi nous. Quand j'ai Neymar à mes côtés, je me sens plus fort et mes coéquipiers aussi", a-t-il ajouté. Arrivé ce mardi au centre d'entraînement de Teresopolis, près de Rio de Janeiro, Neymar fait son retour en équipe nationale après avoir raté le dernier rassemblement en raison d'une blessure à une cheville. Le numéro 10 parisien espère y trouver une bouffée d'oxygène pour oublier un temps ses déboires avec son club.

Après l'élimination contre le Real Madrid en Ligue des champions, il a été un des joueurs les plus sifflés au Parc des Princes, avec Lionel Messi, lors de la réception de Bordeaux en L1. "Comme le PSG a été éliminé, c'est normal de voir des critiques dans la presse et chez les supporters, mais il revient de blessure. Il va de mieux en mieux et je suis sûr qu'il jouera très bien en sélection", a insisté Lucas Paqueta.

Déjà qualifié pour le Mondial depuis novembre, le Brésil reçoit jeudi le Chili au Maracana de Rio. Les quintuples champions du monde s'envoleront ensuite pour La Paz pour affronter la Bolivie lors de la dernière journée, le 29 mars.

