Le Brésil va renoncer à convoquer neuf de ses joueurs évoluant dans le championnat anglais pour des matches de qualification à la Coupe du monde 2022, en raison du refus de la Premier League de permettre leur voyage en raison de la pandémie de Covid19.

La Premier League est restée ferme

Il s'agit de Thiago Silva (Chelsea), Richarlison (Everton), Ederson et Gabriel Jesus (Manchester City), Raphinha (Leeds United), Alisson, Fabinho et Firmino (Liverpool) et Fred (Manchester United). Matheus Nunes (Sporting, Portugal) ne sera pas non plus présent, pour n'avoir pas complètement achevé sa vaccination contre le Covid19, selon les médias portugais et brésiliens.

Tout comme la ligue anglaise, les championnats espagnol, italien et portugais avaient dans un premier temps refusé de libérer les Sud-Américains pour les matches de qualification au Mondial qatari. Mais la Premier League est celle qui est restée la plus ferme dans sa décision, au détriment d'autres équipes de la région comme l'Uruguay et le Chili. Le Brésil, qui est premier des qualifications avec 18 points en six matches, affrontera le Chili, l'Argentine et le Pérou les 2, 5 et 9 septembre respectivement.

