14 000 kilomètres à vol d’oiseau séparent l’Arena Corinthians de Sao Paulo et Paris, capitale de l’Hexagone. Pourtant, ce dimanche, à l’occasion de la 8e journée des qualifications pour la prochaine Coupe du monde au Qatar, entre le Brésil et l’Argentine, un petit air de France flottera sur la mégapole du Sud-Est du Brésil. Un air de Ligue 1 plus exactement. Sur la pelouse, pas moins de sept pensionnaires du championnat de France seront présents : Lionel Messi, Angel Di Maria et Leandro Paredes côté Argentine, Neymar, Marquinhos, Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes côté Brésil. Si on ajoute à cela quatre anciens joueurs (Lo Celso, Dani Alves, Thiago Silva et Fabinho), ce choc entre les deux meilleurs ennemis du continent sud-américain sera plus que jamais estampillé Ligue 1.

Neymar – Messi, déjà des retrouvailles

Deux mois tout juste après la victoire de l’Argentine en finale de la Copa America et les images qui avaient fait le tour du monde de Leo Messi réconfortant un Neymar en pleur sur la pelouse du Maracana, les deux amis se retrouvent ce dimanche à Sao Paulo. Depuis leur dernière confrontation, les choses ont bien changé. Le génial argentin a rejoint son ancien camarade Blaugrana à Paris et les deux amis sont de nouveau réunis sous le maillot du PSG. Comme un symbole, c’est d’ailleurs Neymar qui avait cédé sa place à Reims le weekend dernier pour les premiers pas de La Pulga en France.

Qualif. Coupe du Monde - Amsud Un miracle : Messi sort indemne d'un tacle assassin HIER À 06:42

Messi et Neymar sont toujours aussi complices : l'entraînement du PSG avant son match à Brest

Leader de leur sélection respective, ils seront encore une fois les armes numéro 1 de l’Argentine et du Brésil ce dimanche. Pas encore à 100% physiquement au Paris Saint-Germain, Lionel Messi a tout de même disputé l’intégralité de la rencontre face au Venezuela ( malgré une énorme frayeur après un tacle assassin ). La Pulga a désormais une grande compétition internationale à son palmarès et Neymar voudra certainement l’imiter dans les prochaines années. A commencer par la Coupe du monde au Qatar où les deux joueurs du Paris Saint-Germain pourraient encore une fois voir leur route se croiser.

Di Maria – Paqueta, la bataille des ailes

D’un côté un spécialiste du poste, de l’autre un numéro 10 très souvent condamné cette saison, que ce soit avec l’OL ou en sélection, à occuper le couloir droit de l’attaque. Le duel à distance entre Angel Di Maria et Lucas Paqueta sera à suivre ce dimanche à Sao Paulo. Angel Di Maria, auteur du but victorieux en finale face au Brésil en juillet dernier semble reparti cette saison sur les mêmes bases que l’année dernière. Avec un but et une passe décisive en seulement deux matchs de championnat, El Fideo est en forme en ce début d’exercice.

Neymar et Paqueta avec la sélection brésilienne Crédit: Getty Images

Du côté Brésilien, dans un rôle un peu différent, Lucas Paqueta n’est pas en reste. Magnifique de justesse avec l’Olympique Lyonnais depuis le mois d’août, l’ancien joueur de l’AC Milan est sur un nuage depuis plusieurs mois. Si son poste de prédilection est en numéro 10 derrière les attaquants, il s’est adapté parfaitement à ce poste d’ailier droit sous les ordres de Peter Bosz. Tite l’utilise d’ailleurs souvent à ce même poste dans un 4-4-2 comme face au Chili ou dans un 4-3-3 comme lors de la finale de la Copa America. Une polyvalence et un talent dont le sélectionneur brésilien ne se prive plus depuis le début de l’année.

Paredes – Guimaraes, duel dans l’entrejeu

Autre duel à suivre ce dimanche, celui qui pourrait avoir lieu, à distance, entre le parisien Leandro Paredes et le Lyonnais Bruno Guimaraes. Si le premier cité n’est pas sur d’être titulaire face à la Seleçao (il n’a pas participé au dernier match de l’Argentine face au Venezuela ), Bruno Guimaraes s’installe de plus en plus comme un pion essentiel du onze de Tite. Présent à Tokyo avec la sélection brésilienne qui s’est parée d’or, le jeune milieu de terrain de 23 ans était titulaire lors de la victoire 1-0 du Brésil au Chili. Aligné aux côtés de Casemiro dans l’axe du terrain, le joueur de l’OL présente de plus en plus de garantie au plus haut niveau.

Epoustouflant lors de son arrivée entre Rhône et Saône, à l’hiver 2020, il avait ensuite baissé de pied pour être finalement relégué à un rôle de remplaçant lors de la fin de mandat de Rudi Garcia à Lyon. Auteur d’un début d’exercice convaincant et installé en tant que titulaire du côté de Décines, le petit protégé de Juninho pourrait se révéler encore un peu plus cette saison. Leandro Paredes était lui bien présent lors de la victoire de l’Argentine en finale de la Copa America et pourrait rapidement retrouver une place de titulaire dans l’entrejeu.

Messi, Neymar, Mbappé et compagnie : "la Pulga" à l'entraînement avec le PSG

Le patron Marquinhos retrouve (aussi) Messi

Si en sélection le brassard de capitaine revient à Casemiro, Marquinhos est bien l’un des patrons de la Seleçao. Depuis plus de trois ans, le défenseur central de 27 ans s’est imposé comme une référence à son poste et comme un titulaire indiscutable dans l’arrière garde brésilienne. Le parcours sans faute du Brésil dans ces éliminatoires témoigne de la solidité de cette équipe qui n’a encaissé que deux buts en sept matches. Marquinhos, capitaine du Paris Saint-Germain depuis le départ de son compatriote Thiago Silva à Chelsea l’été dernier, prend de plus en plus de poids et d’importance en sélection.

Depuis septembre 2018, il n’a manqué que trois matches du Brésil. Aligné vendredi aux côtés d’Eder Militao dans l’axe central, il a une nouvelle fois rendu une copie propre, malgré un carton jaune reçu en fin de match. Pour ce choc et ce clasico face aux voisins Argentins, le défenseur du PSG aura fort à faire face à Lionel Messi et sa bande. S’il ne l’a pas encore côtoyé énormément à l’entrainement, le natif de Sao Paulo pourra se servir de cette nouvelle proximité avec l’Argentin pour mieux le contrôler.

Marquinhos, le défenseur central du PSG, sous le maillot du Brésil face au Pérou Crédit: Getty Images

Ce dimanche, il n’y aura pas de titre en jeu entre les deux équipes, mais une lutte pour la première place du Groupe unique en Amérique du Sud pour les éliminatoires à la Coupe du monde 2022. Le Brésil réalise pour le moment un sans faute impeccable, ayant enregistré 7 victoires en autant de journée quand l’Argentine, deuxième du groupe, pointe à 6 longueurs de la Seleçao. Une victoire de l’Albiceleste de Messi en terre brésilienne permettrait à la sélection de Lionel Scaloni de mettre la pression sur la troupe à Neymar.

Les nombreux pensionnaires de Ligue 1 se retrouveront ensuite en championnat, notamment à l’occasion du choc entre le PSG et l’OL le 19 septembre prochain. Avant de s’affronter de nouveau le 16 novembre avec des sélections brésiliennes et argentines, plus que jamais teintées de la couleur du championnat de France.

Qualif. Coupe du Monde - Amsud Messi et l'Argentine imposent leur loi au Venezuela HIER À 06:04