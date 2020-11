L'Uruguay a annoncé que les joueurs Alexis Rolin et Diego Rossi, ainsi que cinq officiels, dont le médecin de l'équipe Alberto Pan, ont été testés positifs au coronavirus, selon des des prélèvements effectués après la défaite mardi contre le Brésil (2-0) dans le cadre des qualifications pour le Mondial-2022. " Ils vont tous bien et les mesures sanitaires adéquates ont déjà été mises en oeuvre ", a indiqué la Fédération.

Ces sept cas s'ajoutent aux trois contaminations annoncées lundi: celle du l'attaquant vedette de la sélection et de l'Atletico Madrid Luis Suarez, du gardien de but remplaçant Rodrigo Munoz et du chef de presse Matias Faral. Samedi, un premier cas, celui de l'arrière latéral Matias Vina, avait été révélé.