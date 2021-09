C'est une image surréaliste. A la 7e minute, le choc entre l'Argentine et le Brésil a été stoppé net. Alors que toute la planète football attendait avec impatience le duel entre les deux géants sud-américains guidés par Lionel Messi et Neymar, la rencontre a pris une tournure inattendue. Aussi surprenante que pathétique. Un officiel de l'agence sanitaire brésilienne Anvisa, est alors rentré sur le terrain pour violation des protocoles anti-Covid et a stoppé le match ! Lunaire.

La raison ? Quatre joueurs argentins évoluant en Angleterre auraient dû être "placés immédiatement en quarantaine" pour avoir fourni de "fausses informations" dans le formulaire d'entrée au Brésil. Une ordonnance ministérielle datant du 23 juin interdit en effet l'entrée sur le territoire brésilien à toute personne étrangère venue du Royaume-Uni, d'Inde ou d'Afrique du Sud, pour éviter la propagation de variants du Covid-19.

Giovanni Lo Celso (Argentina), Neymar da Silva (Brasil) y Esteban Ostojich Crédit: Getty Images

Qualif. Coupe du Monde - Amsud Brésil-Argentine interrompu pour violation des protocoles anti-Covid IL Y A UNE HEURE

Ils ont reçu l'ordre de rester isolés

Or selon l'agence sanitaire, Giovanni Lo Celso (Tottenham), Emiliano Martinez (Aston Villa), Emiliano Buendia (Aston Villa) et Cristian Romero (Tottenham) auraient omis de signaler qu'ils avaient séjourné au Royaume-Uni lors des quatorze derniers jours précédant leur arrivée. Ce qui semble fou est que cela soit arrivé en plein match. Et que cette affaire n'ait pas été réglée avant. Cela fait plusieurs heures déjà que la situation était en effet connue. Et selon le site d'informations brésilien Globoesporte, la Fédération argentine aurait même demandé une autorisation exceptionnelle aux autorités de Sao Paulo pour permettre aux joueurs d'être alignés face à la Seleçao.

Lo Celso, Martinez et Romero étaient d'ailleurs alignés dans le 11 titulaire de l'Albiceleste et avaient débuté le match avant cette interruption. Et l'entrée de l'agent de l'Anvisa. "Tout ce qu'on a préconisé n'a pas été accompli, s'est agacé le Président de l'Anvisa sur TV Globo et repris par Eric Frosio, le correspondant de L'Equipe sur Twitter. Ils ont reçu l'ordre de rester isolés. Mais ils vont au stade, entrent sur le terrain...Ces quatre joueurs doivent être expulsés du Brésil. Ils seront condamnés à une amende."

Messi en chasuble de photographe, les Brésiliens en train de s'échauffer : des images étonanntes

Après l'arrêt du match, il y a eu de nombreuses minutes de confusion générale. Les Argentins sont rentrés au vestiaire. Et il y a quelques images surréalistes. Lionel Messi est revenu sur la pelouse avec une chasuble d'un photographe sur le dos, le néo-Parisien est surtout venu échanger avec ses amis, Daniel Alves et Neymar. Après de longues minutes, les Auriverdes ont eux commencé à s'échauffer tranquillement au milieu de la pelouse. Et au final, la décision a été prise de stopper le match.

"Par décision de l'arbitre du match, la rencontre organisée par la Fifa entre le Brésil et l'Argentine pour les éliminatoires de la Coupe du monde reste suspendue", explique un communiqué du CONMEBOL. "L'arbitre et le commissaire de match soumettront un rapport à la Commission de Discipline de la Fifa, qui déterminera les étapes à suivre." Reste donc maintenant à savoir quelles seront les conséquences de cet épisode dont tout le monde se serait bien passé…

(Avec AFP)

Qualif. Coupe du Monde - Amsud Messi contre Neymar, Paqueta face à Di Maria : un Brésil-Argentine made in Ligue 1 IL Y A UN JOUR