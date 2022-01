C'était pourtant un ballon relativement anodin. Alors que le Brésil menait déjà au score en Equateur après le but précoce de Casemiro, le milieu du Real Madrid, la sélection auriverde a poursuivi sa domination pour tenter de faire le break et se mettre à l'abri. Matheus Cunha a ainsi été cherché en profondeur dans le dos de la défense équatorienne sur un long ballon. Sorti de son but, Alexander Dominguez semblait avoir le léger temps d'avance suffisant pour dégager le cuir. Mais il n'en a rien été.

Le portier équatorien a voulu mettre tout son cœur dans ce dégagement. Mais il n'a fait qu'effleurer le cuir, et son pied a fini sa course à pleine vitesse dans le cou de l'attaquant de l'Atlético de Madrid. Touché à la gorge, le jeune attaquant auriverde est resté un moment au sol. Appelé par le VAR, Wilmar Rodlan, l'arbitre de la rencontre, en a profité pour visionner les images et donner un carton rouge à Dominguez. Largement mérité, même si le portier équatorien a surtout été victime de sa propre maladresse.

