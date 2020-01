Les Fennecs évitent les poids lourds. Têtes de série, ils ne joueront pas contre certains adversaires dangereux, comme la Côte d'Ivoire, tombée dans le groupe D avec le Cameroun, ou l'Afrique du Sud, qui sera notamment opposée au Ghana dans la poule G. Finaliste de la dernière CAN, le Sénégal, porté par Sadio Mané, élu joueur africain de l'année 2019, affrontera le Congo, la Namibie et le Togo, tandis que l'Egypte, et son joueur phare Mohamed Salah, aura comme concurrents le Gabon, la Libye et l'Angola.

Seuls les premiers des dix groupes accèdent à la troisième et dernière phase qualificative pour le Mondial 2022, en novembre 2021. Ils s'affronteront lors de matches de barrages et les cinq vainqueurs seront qualifiés pour le Qatar. La liste des 40 équipes africaines était constituée des vainqueurs du premier tour, dont les matches se sont déroulés en septembre dernier, ainsi que des 26 équipes africaines les mieux classées selon le classement FIFA. Les matches du deuxième tour auront lieu entre mars 2020 et octobre 2021.