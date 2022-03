C’est un succès mérité pour les Fennecs d’Algérie. Dans le cadre des barrages de la zone Afrique pour la Coupe du Monde 2022, les coéquipiers de Riyad Mahrez se sont imposés sans trop de difficultés au stade de Japoma à Douala, contre le Cameroun (0-1). Le but des Algériens a été inscrit peu avant à la pause par Islam Slimani, sur un coup de tête victorieux consécutif à un coup franc de Youcef Belaïli (40e). Avant le match retour de mardi à Alger, les joueurs de Djamel Belmadi semblent bien partis pour disputer la 5e Coupe du Monde de leur histoire.

Le Cameroun a essayé d’animer les premières minutes, en vain

Après leur CAN ratée il y a 2 mois alors qu’ils étaient tenants du titre, les Fennecs de Djamel Belmadi se savaient attendus au tournant par les observateurs et par leurs supporters. Cette fois, c’est une qualification pour la Coupe du Monde qui est en ligne de mire. Les Lions Indomptables du Cameroun et leur nouveau sélectionneur Rigobert Song ont donc rapidement essayé d’installer le doute dans l’esprit de leurs adversaires. Michael Ngadeu était le premier à inquiéter le gardien algérien Raïs M’Bolhi, mais sa reprise de la tête est passée de peu à côté (3e). Karl Toko Ekambi s’est montré plus incisif, mais son astucieux coup franc frappé du droit au premier poteau n’a pas surpris le dernier rempart des Fennecs (5em), alors qu’une imprécision technique de Ngadeu sur une relance anodine aurait pu coûter cher aux Lions Indomptables. Sur le contre, Islam Slimani a trouvé le gardien André Onana sur son chemin, alors que sa puissante frappe du droit au premier poteau semblait bien placée (13e).

Slimani, au bon endroit et au bon moment

Alors que les Fennecs peinaient à réaliser des enchainements, Islam Slimani, désormais ex-attaquant de l’Olympique Lyonnais, est venu apporter le salut aux siens juste avant la pause. Sur un coup franc de Youcef Belaïli, l’attaquant du Sporting Portugal s’est imposé au cœur de la surface camerounaise pour catapulter un impitoyable coup de tête hors de portée d’André Onana (0-1, 40e). Juste avant la pause et assez pour atteindre mentalement les Camerounais, revenus des vestiaires sans le capitaine et buteur Vincent Aboubakar. Les Algériens auraient même pu repartir de Douala avec un second but d’avance, mais la reprise en extension de Sofiane Bendebka a filé à côté (90e). Mardi au stade Stade Mustapha-Tchaker, le Cameroun de Song, en difficulté à la construction en seconde période, aura fort à faire. Ce but inscrit à Douala par les Fennecs, alors que la règle du but à l’extérieur compte toujours dans ces barrages de la zone Afrique, risque de valoir gros.

