Manuel Neuer ne s'est pas embarrassé de fioritures. Le capitaine de la Mannschaft, à l'occasion du rassemblement en vue des trois prochains matches qualificatifs pour le Mondial 2022 (ce 2 septembre à Saint-Gall contre le Liechtenstein, le 5 contre l'Arménie à Stuttgart, le 8 contre l'Islande à Reykjavik), a tout simplement déclaré, face aux micros, vouloir redevenir champion du monde. Si, au vu des récents résultats de la sélection allemande, le vœu peut paraître présomptueux, on saura y trouver une raison évidente : le retour d'Hansi Flick aux affaires.

À savoir l'homme qui a oeuvré au merveilleux parcours de 2006 (demi-finaliste), à celui de 2008 (vice-champion d'Europe), de 2010 (demi-finaliste), de 2012 (demi-finaliste) et de 2014 (champion du monde) comme adjoint de Joachim Löw, puis redressé de manière spectaculaire, jusqu'à la victoire en Ligue des champions 2020 et un total record de sept titres en dix-huit mois, un Bayern laissé moribond par Niko Kovac.

Le gardien de 35 ans a évoqué un "nouveau départ", parlant de "nouveaux visages" dans le groupe. Nouveau départ ? Rien de plus concret, en effet, pour la fédération tout entière, qui a récemment pris possession de ses nouveaux quartiers à Francfort, au cœur d'un hippodrome dont l'espace était précédemment dévolu à un terrain de golf. En attendant que le site flambant neuf soit pleinement opérationnel, le sélectionneur et son capitaine entendent ne pas essuyer les plâtres et entrer directement dans le vif du sujet avec trois victoires en autant de matches.

Manuel Neuer et Hansi Flick Crédit: Imago

Ils n'en sont pas moins conscients que le lien avec leurs supporters s'est distendu depuis 2018 et les errements ayant accompagné, depuis la catastrophe du Mondial 2018, la fin des quinze ans de mandat de Löw. "Nous voulons que le rebond soit visible de l'extérieur", a expliqué Neuer. "Nous voulons que les spectateurs sentent de nouveau une joie émaner de l'équipe."

Le Bayern et l'Italie comme modèles

Le modèle du moment ? Le récent champion d'Europe. "L'Italie a évolué à l'unisson", a constaté le gardien du Bayern. "On a pu voir à quel point ils étaient actifs, à quel point ils communiquaient, avec quel entrain ils ont joué. Il doit en être de même chez nous ! Ils nous ont précédés, mais je crois en notre équipe. Parce que je sais de quel potentiel elle dispose."

Et sur quel exemple elle peut s'appuyer : l'impressionnant Bayern de Flick. "Connaissant Hansi, je pense qu'il va reprendre des recettes utilisées à Munich. Il va être important que nous soyons actifs avec ou sans le ballon, que nous mettions très tôt la pression sur l'adversaire." Le nouvel entraîneur adjoint Danny Röhl, qui a justement travaillé avec Flick au Bayern et a rompu son contrat en Bavière pour cette nouvelle mission, confirme : "Il y a quelques mots-clefs : mettre du rythme, jouer avec beaucoup d'activité et à haute intensité !". Le premier entraînement, lundi 30 août après-midi, l'a du reste pleinement confirmé.

Hansi Flick et Ilkay Gündogan Crédit: Imago

Grâce, aussi, à quelques gouttes de sang neuf. Nico Schlotterbeck (21 ans), David Raum (23 ans) et Karim Adeyemi (19 ans), tous les trois champions d'Europe Espoirs cet été, sont les petits nouveaux appelés fin août par Hansi Flick. Le premier a récemment mis sous l'éteignoir un certain Erling Haaland à l'occasion de la victoire de Fribourg sur Dortmund (2-1, le 21 août). Le deuxième, fort d'une excellente saison 2020-2021 en 2e division, promu avec Fürth, présent aux Jeux olympiques, peut profiter de la pénurie d'arrières gauches. Le troisième, à Salzbourg, a impressionné le sélectionneur par sa vitesse et ses qualités de dribble.

Le retour de Marco Reus, le maintien de Leroy Sané et de Timo Werner, la confiance accordée aux “teenagers” Musiala, Wirtz et Havertz comme aux trentenaires Müller et Gündogan sont autant de messages envoyés par Flick à l'occasion de cette première convocation sous son mandat. La communication est, d'ailleurs, un élément essentiel du mode opératoire du moment, un peu à la manière de Nagelsmann au Bayern. Au bout de sept petites minutes du premier entraînement, le sélectionneur a laissé ses adjoints diriger la séance pour accorder, peinard, une interview à la télévision fédérale...

Mads Buttgereit, l'expertise danoise

Une dose de modernité, une dose de tradition, telle est la recette pour laquelle a opté Hansi Flick. Son staff en est l'illustration : le directeur sportif Oliver Bierhoff et l'adjoint de Löw Marcus Sorg sont restés, auxquels s'est ajouté un vieux routier, Hermann Gerland, comme superviseur. Voilà pour la tradition. Côté modernité, la curiosité des médias est des supporters a de quoi s'aiguiser : Andreas Kronenberg, parallèlement en poste à Fribourg, remplace Andreas Köpke comme entraîneur des gardiens et surtout le Danois Mads Buttgereit prend en charge le secteur des phases arrêtées – coups francs, corners, touches.

Un inédit, pas un magicien pour autant, du moins est-ce ce que l'intéressé a tenu à préciser. "On ne peut pas faire de miracle" dans ce domaine, a-t-il expliqué lors de la conférence de presse de présentation. "On ne peut pas dire au joueur qui va tirer un coup franc de faire ceci ou cela pour que ça rentre automatiquement dans les filets." La solution ? Beaucoup de régularité dans le travail. Au quotidien, dans les clubs. "Parce que c'est une affaire de détails", affirme-t-il. Lui-même a mêlé récemment les deux environnements, en club au FC Midtjylland et en sélection avec le Danemark. De là à lui attribuer le fabuleux coup franc de Mikkel Damsgaard en demi-finale contre l'Angleterre, il n'y a qu'un pas... d'élan.

Le coup franc de Damsgaard face à l'Angleterre Crédit: Getty Images

Au sélectionneur le management, la motivation et le ciment commun, à ses adjoints le travail dans le détail : la répartition semble harmonieuse. Le Scandinave fait d'ailleurs le lien entre l'ancien terrain de golf sur lequel s'est installé le nouveau campus fédéral et le sport qui y règnera désormais.

En bon adepte des moyens technologiques modernes qui se respecte, il fait entre autres appel au fameux “trackman”, bien connu des amateurs et surtout des professionnels de golf, qui décortique au millimètre la trajectoire de balle et les conséquences de la façon dont le frappeur entre en contact avec elle. "Avec ces données, tu peux affiner ton travail, avance-t-il. C'est un très bon outil." Pas forcément de trop au regard des nombreux buts encaissés ces derniers temps par la Mannschaft sur coups de pied arrêtés, elle qui avait, à l'inverse, construit une partie de sa gloire de 2014 sur ces mêmes phases arrêtées, notamment contre la France.

Le défi Sané

D'autres changements seront plus ostensibles. Finie la défense à trois, finie l'expérience Kimmich milieu droit : Flick va très vraisemblablement revenir à un bon vieux 4-2-3-1 charpenté autour du duo Kimmich-Goretzka, franchement incontournable. "Quand j'entraînais le Bayern, Joshua jouait milieu défensif axial, a rappelé le sélectionneur. Il n'y a que lors du tour final de Ligue des champions, quand Benjamin Pavard a fait défection, qu'il a évolué arrière latéral. Il est bon dans les deux positions, mais je le vois plutôt en n°6."

Si la compétitivité de Kimmich n'est franchement pas un souci, celle de Leroy Sané l'est davantage. Flick saura-t-il laisser la magie opérer aussi bien qu'il avait, il y a peu au Bayern, permis à Serge Gnabry de briller ? "Leroy a de grandes qualités, a-t-il martelé. J'étais auprès de lui toute une saison. Son engagement, entraînements compris, a pour moi toujours été au top. Il est en forme, c'est pourquoi il est évident pour nous qu'il fait partie du groupe." Récemment sifflé par les supporters du Bayern, l'ailier de 25 ans aura certainement apprécié le message. En matière de motivation, le nouveau sélectionneur est un expert.

Hansi Flick et Leroy Sané Crédit: Getty Images

