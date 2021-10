Ce vendredi, l'Algérie reçoit le Niger avant de se déplacer chez ce même adversaire mardi prochain, pour le compte des éliminatoires du Mondial 2022. Pour ces deux rencontres, Djamel Belmadi devra faire sans Andy Delort (11 sélections). En conférence de presse, le sélectionneur des Fennecs est revenu sur les faits. Agacé et frustré. "Il y’a un petit mois, j’ai reçu une information d’acteurs du football qu’au moment de sa signature à Nice, il aurait signé un document comme quoi il n’irait pas à la CAN. Ça m’a ébranlé mais je me disais wait and see", a d'abord expliqué le technicien algérien.

"Il y a quatre-cinq jours, il m’envoie un message où il dit vouloir 'privilégier son club dans une concurrence avec (Kasper) Dolberg et (Amine) Gouiri'et 'mettre en pause la sélection pendant un an'. J’ai eu une discussion houleuse avec lui où je l’ai blâmé ainsi que son club, a-t-il renchéri. J’ai discuté avec son directeur sportif qui m’a expliqué souhaiter que ses internationaux africains ne fassent pas la CAN. C’est oral. On n'est pas obligé de l’accepter."

A la fin du mercato estival, Andy Delort s'est engagé à l'OGC Nice contre un transfert de quelque huit millions d'euros. Depuis le début de la saison de Ligue 1, l'ancien Caennais a déjà inscrit quatre buts (2 avec Montpellier et 2 avec le Gym). Non convoqué avec les Fennecs lors de cette trêve internationale, Andy Delort pourra donc se focaliser sur le déplacement à Troyes le 17 octobre et la saison de Ligue 1.

