C'est la sensation de cette dernière soirée de trêve internationale et c'est peu dire. Tombeuse au bout du suspense d'une Mannschaft encore décevante, la Macédoine du Nord aurait pourtant pu ne pas repartir de Duisbourg avec la victoire. Avant que Timo Werner ne vienne redonner espoir à tout un peuple. A 1-1, à dix minutes du terme, l'attaquant allemand s'est fait remarquer par un incroyable raté alors que le gardien semblait battu. Une action rocambolesque de la part du joueur de 25 ans qui a fait le tour du monde et enflammé les réseaux sociaux. Mais qui a surtout fait le bonheur des "" qui sont parvenus à arracher une victoire inédite quelques minutes plus tard.