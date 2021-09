Didier Deschamps, quelle est votre analyse de cette rencontre ?

D.D. : "Les phases de qualification, c'est compliqué. On doit se satisfaire du match nul, vu le scénario. On a un point de plus, il y en a encore beaucoup à aller chercher et le match de samedi (à Kiev contre l'Ukraine, ndlr) vient très vite. Je n'ai pas de regret du point de vue des intentions qui étaient là. Il y a toujours des difficultés face à des blocs aussi bas. Le regret que j'ai, c'est surtout sur le but, qui arrive sur une passe latérale (ratée). On a fait en sorte de réagir ensuite. En deuxième période, on a eu moins le ballon, j'ai gardé les joueurs offensifs sur le terrain pour rester dangereux, mais on n'a pas pu aller les chercher aussi haut.

Qu'est-ce que le carton rouge a changé ?

Qualif. Coupe du monde L'antisèche : À onze comme à dix, pas loin du zéro IL Y A UNE HEURE

D.D. : On aurait eu plus de probabilités (de gagner), oui. Il vaut mieux être à onze sur un terrain. Ce carton rouge nous pénalise évidemment. L'équipe de France a toujours eu des attentes et de l'obligation de résultats, c'est le haut niveau. La préparation est courte, ce ne sont pas des excuses, c'est factuel, mes joueurs étaient beaucoup impliqués dans des matches dimanche en club.

Qu'avez-vous pensé du trio d'attaque Benzema-Mbappé-Griezmann ?

D.D. : Il y a eu de bonnes choses, même si ça peut toujours être perfectible. Il y a eu des enchaînements, des actions individuelles aussi. Les adversaires réduisent les espaces, les intervalles. On s'est créé quatre occasions en première période. La marge de progression est la plus importante sur la phase offensive, avec la qualité individuelle de ces trois joueurs.

L'Euro est-il digéré ?

D.D. : L'Euro est derrière, les joueurs ont recommencé une nouvelle saison, nous aussi. On est repartis sur un nouvel objectif avec toute notre force et notre énergie. Il n'y a pas le résultat escompté, mais personne ne regarde derrière, l'important était ce soir et désormais le match de samedi."

Qualif. Coupe du monde Les notes des Bleus : Lemar et Koundé en plein naufrage, une attaque en plein doute IL Y A 2 HEURES