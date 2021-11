Un match pour du beurre ? Certainement pas. Si l'équipe de France est qualifiée pour la Coupe du monde 2022 depuis son éclatant succès face au Kazakhstan (8-0) samedi soir, l'ultime rencontre de sa campagne, en Finlande ce mardi soir (20h45), peut permettre d'affiner certains réglages ou de trouver d'autres alternatives. Voici lesquels.

Coman, sacré piston dans toutes les conditions ?

Il a semblé résoudre un problème qui, longtemps, a paru insoluble. Face au Kazakhstan, Kinglsey Coman a rappelé qu'un ailier pouvait aussi être une solution pour occuper un rôle de piston que le léger réservoir de latéraux droits n'a pas été, jusqu'ici, capable d'assumer. Samedi dernier, le Munichois a donné une autre ampleur à la superpuissance offensive des Bleus. Mais c'était face à la 125e nation FIFA et en vue du Mondial, l'enjeu est aussi de savoir si l'ancien Parisien peut être un compromis face à des blocs plus costauds.

"C’est un rapport de force mais évidemment, quand l’équipe de France a le ballon [...] en position offensive, c’est le joueur idéal car il se retrouve dans sa zone favorite, les 30 derniers mètres, a justement confié Didier Deschamps à Téléfoot, dimanche. C’est un accélérateur de jeu, il a la capacité d’éliminer, de marquer, de faire marquer. Donc oui, mais tout dépend de qui il y a en face." Ça tombe bien : l'opposition de la Finlande, 60e nation mondiale, pourrait sortir Coman de sa zone de confort. Et nuancer le bilan. Ou pas.

Griezmann peut-il retrouver son influence ?

Lui aussi a participé à la fête. Mais il est arrivé un peu plus tard. Effacé lors du premier acte face au Kazakhstan, Griezmann a dû attendre le dernier quart d'heure pour prendre part au festival. Jusqu'ici, le schéma à pistons a plutôt eu tendance à réduire son impact dans le jeu. Capable de nouer des automatismes avec Kylian Mbappé ou Karim Benzema, moins avec les deux, son influence demeure le baromètre de cette équipe de France, surtout face aux nations majeures. Face à la Finlande et un bloc plus discipliné, le Colchonero devrait être plus sollicité et enchaîner un 59e match de suite avec les Bleus, un record.

D'autres alternatives en défense

En défense, il y a encore de la place. Si Jules Koundé a peu à peu pris ses repères et démontré qu'il pouvait apporter une vraie plus-value avec sa qualité de relance vers l'avant, Dayot Upamecano, lui, n'a toujours pas été capable de trouver en Bleu la consistance qui est la sienne avec le Bayern Munich. En l'absence de Raphaël Varane et Presnel Kimpembe, d'autres pourraient avoir l'occasion de se montrer face à la Finlande. On pense à Clément Lenglet, un temps disparu des radars mais un peu plus utilisé au Barça ces dernières semaines et entré en jeu face au Kazakhstan, mais aussi Kurt Zouma, auteur d'un bon début de saison avec West Ham.

L'évidence Tchouaméni

Parmi tous les joueurs qui devraient entrer dans la rotation, il est probablement celui qui a le plus à gagner, ce mardi. Consistant à chaque fois qu'il a porté le maillot bleu, Aurélien Tchouaméni a une nouvelle occasion de faire son trou dans la hiérarchie des milieux de terrain. Car derrière le binôme composé de N'Golo Kanté et Paul Pogba, indéboulonnable lorsque ces deux-là sont sur pied et en forme, tout n'est pas encore très clair

Samedi, Didier Deschamps avait préféré Adrien Rabiot pour son expérience et ses qualités, complémentaires aux côtés de l'homme à tout faire de Chelsea. Sobre, solide et décisif, Adrien Rabiot a fait le job face au Kazakhstan. Mais le Monégasque, lui, avait franchement crevé l'écran face à l'Espagne, le mois dernier.

Terminer l'année invaincue...

Même d'un point de vue purement arithmétique, ce match ne sera pas sans enjeu pour l'équipe de France. En cas de victoire ou de match nul face à la Finlande, les Bleus auront bouclé une année civile sans défaite. L'élimination face à la Suisse en huitième de finale de l'Euro est comptabilisée comme un résultat nul puisqu'elle était survenue après une séance de tirs au but. Jusqu'ici, les Bleus ont disputé 15 rencontres, pour 9 succès et 6 nuls.

...et égaler l'un de ses records

Plus qu'un. Samedi dernier, les Bleus ont bouclé leur 26e match compétitif de suite sans défaite depuis le revers subi en Turquie, le 8 juin 2019. En ajouter un de plus leur permettrait d'égaler la meilleure série de leur histoire établie entre 1994 et 1999. Un autre temps, bien sûr. "Peut-on les comparer ? Pas vraiment, même s'il y a des similitudes, a confié Deschamps. Mais ce sont des séries plutôt agréables, que l'on essaie de prolonger le plus possible. Je préfère une série de victoires que de nuls. Apparemment, on m’en a reproché quelques-uns ces derniers temps...". Voilà un autre bel objectif pour bien finir l'année.

