Le voilà propulsé sur le devant de la scène. Sans que cela ne soit vraiment de son fait. Mais quand les cadres viennent à manquer, c'est aux seconds couteaux d'assumer. Jules Koundé se trouve dans ce cas. Les absences sur blessure de Raphaël Varane et Presnel Kimpembe laissent Didier Deschamps sans deux maillons essentiels de sa défense au moment de faire le dernier pas vers la Coupe du monde au Qatar. Le sélectionneur des Bleus va devoir s'appuyer sur des éléments moins expérimentés pour prendre le relais. Et selon toutes vraisemblances, sur Koundé.

Ad

Qualif. Coupe du monde Guendouzi : "J'aurais préféré jouer au Stade de France… le Parc, c'est le stade du PSG" IL Y A 4 HEURES

Le Français sent qu'il va devoir endosser de nouvelles responsabilités dès samedi face au Kazakhstan. "Oui, j'en ai conscience, a-t-il reconnu jeudi en conférence de presse. J'espère être de la partie. Cela dépendra du coach mais il y a de grandes chances que je joue." L'inverse serait étonnant. Parce que le Sévillan a démarré les deux derniers matches de l'équipe de France face à la Belgique (3-2) et à l'Espagne (2-1). Et parce qu'il a ainsi contribué au retour au premier plan de la formation tricolore avec ce succès en Ligue des Nations, après le fiasco de l'Euro.

Arrière droit, ce n'était pas son truc

Koundé est sur la pente ascendante. Et c'est déjà un sacré tour de force. S'il ne totalise que cinq sélections avec l'équipe de France, le défenseur du FC Séville a déjà vécu quelques tourments dans son début d'aventure avec les Bleus. En particulier cette expulsion en septembre face à la Bosnie (1-1), qui a laissé la sélection tricolore en infériorité numérique durant la quasi-totalité de la seconde période. L'expérience aurait pu être traumatisante pour un joueur qui ne vivait alors que sa troisième cape. Elle n'a pas entamé sa confiance. Ni celle de Deschamps à son égard.

Jules Koundé quitte la pelouse après son expulsion face à la Bosnie Crédit: Getty Images

L'ancien Bordelais avait des circonstances atténuantes. La pression de jouer pour sa nation, jamais évidente à gérer pour un joueur de seulement 22 ans ? Pas forcément. "Je vis ça plutôt bien, a-t-il assuré. J'ai eu des débuts un peu compliqués, mais pas parce que le maillot est trop lourd." Plutôt à cause de ce rôle de latéral droit qui ne lui est pas familier. "C'est un poste auquel je n'ai pas l'habitude d'évoluer, a-t-il expliqué. C'est plus compliqué que quand je suis mis dans mes meilleures dispositions. Mais je réponds au sélectionneur, s'il veut me mettre à droite je le ferai sans problème."

Un changement de système salvateur

Ce n'est pas vraiment la tendance. La pénurie d'arrières droits avait poussé Deschamps à utiliser Koundé à contre-emploi face à la Bosnie. Depuis, le sélectionneur tricolore a changé son fusil d'épaule en passant à un schéma à trois centraux qui convient beaucoup mieux au Sévillan. "J'ai eu l'habitude de jouer dans ce système très tôt dans ma carrière, a-t-il expliqué. Pour moi, c'est un système très offensif avec deux pistons qui peuvent apporter beaucoup en attaque. On peut occuper toute la largeur, c'est fait pour presser et empêcher l'équipe adverse de ressortir."

Pourquoi le but de Platini en 1981 face aux Pays-Bas est un tournant dans l’histoire des Bleus

Koundé maîtrise bien mieux cette configuration. Et ça se sent. Au-delà d'avoir été nettement plus performant qu'en tant que latéral droit, le Sévillan a dégagé plus de confiance et de sérénité malgré une opposition plus relevée contre la Belgique et l'Espagne. "Je pense que ça vient du fait d'avoir des automatismes dans cette position de défenseur central, c'est plus naturel, a-t-il reconnu. J'essaie toujours de parler sur le terrain, ça part des défenseurs centraux. J'essaie de guider mes partenaires en club et en sélection, je n'hésite pas à le faire."

Perçu différemment par les Français

C'est probablement la clé du succès pour Koundé. Il utilise depuis ses débuts chez les Bleus les mêmes ingrédients qui lui ont permis de s'imposer comme l'un des meilleurs défenseurs de Liga avec le FC Séville. Et ce ne sont pas ses deux titularisations couronnées de succès en Ligue des nations qui vont l'inciter à devenir quelqu'un d'autre. "Non, ça ne change rien, je me comporte de la même manière, a-t-il insisté. En accumulant les rassemblements, je me sens plus à l'aise, mais ce n'est pas le fait d'être un titulaire potentiel qui change quelque chose."

Prendre du galon en restant lui-même, c'est la suite logique de son histoire. Même si Koundé se sait toujours plus observé au fur et à mesure qu'il s'installe dans le groupe tricolore. "C'est plus la perception des gens, explique-t-il au moment d'évoquer ce changement de statut. L'équipe de France, c'est plus 'grand public', je suis plus exposé qu'à Séville, les gens apprennent à me découvrir. Mais j'essaie seulement de reproduire ce que je fais en club." C'est bien ce qui lui a permis d'arriver en première ligne au moment de remplacer les cadres de la défense française. Et de s'offrir ainsi une chance de percer chez les Bleus qu'il se doit de saisir.

Qualif. Coupe du monde Benzema s'entraîne encore à part à deux jours de France - Kazakhstan IL Y A 2 HEURES