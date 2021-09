C'est le rayon de soleil en pleine grisaille. L'équipe de France n'est vraiment pas au mieux en ce moment. Mais c'est à se demander où elle en serait sans Paul Pogba. Cette question se posait déjà à l'Euro. Où le rayonnement du milieu de Manchester United n'avait pas suffi pour éviter le fiasco. Sans lui, il aurait peut-être été encore plus important. Ce n'est pas la piètre performance de la sélection de Didier Deschamps pour sa rentrée face à la Bosnie mercredi (1-1), où Pogba a une nouvelle fois donné l'impression d'être le seul à tirer son épingle du jeu , qui incitera à penser le contraire.

Le constat du moment est assez clair. Même s'il ne surprendra finalement pas grand-monde. Pogba ne porte pas le brassard de capitaine chez les Bleus, mais il en est un leader indispensable depuis plusieurs années. Un gagneur qui incarnait parfaitement l'état d'esprit du groupe de Didier Deschamps sur la route du sacre mondial en 2018. Ce maillot tricolore, il l'a dans le sang. Et cela se voit aussi quand les choses viennent à mal tourner. Comme c'est le cas depuis quelques mois au sein d'une équipe de France au creux de la vague.

"Il amène les autres"

L'Euro en a été le symbole. En particulier le match face à la Suisse. Il y a eu cette frappe lumineuse qui semblait envoyer les Bleus en quarts de finale. Il y a eu ensuite cette perte de balle qui a précipité l'improbable come-back des Suisses. Il y a surtout ce coup de gueule pour tenter de relancer une équipe sans réaction dans la difficulté. "C’est un compétiteur et le scénario ne lui plaisait pas du tout, expliquait Deschamps après la rencontre. C’est un leader, il amène les autres. Quand on mène 3-1 et qu’on a l’habitude de ça, comme lui depuis qu’il est en équipe de France…"

Dans ces cas-là, il y a ceux qui se cachent et ceux qui se montrent. Pogba s'inscrit clairement dans la deuxième catégorie. Une force de caractère que le milieu de Manchester United tente tant bien que mal de faire rejaillir sur l'ensemble de l'équipe de France. Il semble bien seul pour assumer ce labeur indispensable dans cette période délicate pour les Bleus. Il a au moins le mérite de ne pas renoncer quand beaucoup de ses coéquipiers gardent désespérément la tête baissée. C'est ce qui le rend encore plus vital pour le groupe tricolore en ce moment.

Une justesse bluffante

Mais son rayonnement dépasse encore ce cadre. Si le leadership de Pogba est indispensable aux Bleus, c'est aussi dans le domaine technique. La ligne d'attaque de l'équipe de France a rarement compté autant d'éléments de talent, mais c'est bien de lui que vient le danger dans l'animation offensive. Et de ses passes lumineuses. Son jeu en première intention a toujours impliqué un certain déchet et Pogba a régulièrement été critiqué pour ça. Mais l'ancien joueur de la Juve fait preuve d'une justesse bluffante compte tenu de ses prises de risque dans ses transmissions.

C'est particulièrement criant depuis le début de la saison. Pogba avait donné le ton dès la reprise de la Premier League en délivrant quatre passes décisives lors du carton passé par Manchester United à Leeds (5-1), une performance individuelle inédite dans l'histoire des Red Devils. Il en a ajouté une cinquième pour sauver la formation d'Ole Gunnar Solskjaer d'une déconvenue la semaine suivante face à Southampton (1-1). Sa faculté à allier créativité et précision dans un registre de passes variées a toujours fait des ravages dans les défenses adverses. Mais surtout en ce moment.

"Je me sens beaucoup mieux"

Ce n'est pas un hasard. Après une saison délicate, Pogba a su digérer la désillusion de l'Euro pour repartir sur les meilleures bases. "Il y a une énorme différence par rapport à la saison dernière, a-t-il expliqué. La saison dernière, j'ai eu un coronavirus et pas d'élan saisonnier, il a donc fallu beaucoup de temps pour me remettre en forme. Cette saison, je me suis bien préparé, j'ai pris un bon départ et j'ai été en bonne santé. Je me sens beaucoup mieux et cela fait une énorme différence physiquement." Ses performances s'en ressentent.

C'est aussi le cas chez les Bleus. Même si cela se traduit moins dans les chiffres, la qualité de passe de Pogba reste un atout majeur sur lequel Deschamps s'appuie depuis longtemps. "Il peut faire des passes verticales, diagonales... tout cela fait partie de son jeu, résumait le sélectionneur il y a un peu moins d'un an, à l'issue d'une prestation éblouissante de son milieu de terrain face à la Suède (4-2). Ensuite, bien sûr, nous travaillons sur le positionnement, mais il ne s'agit pas seulement de faire de bonnes passes, mais aussi de se positionner avant la passe." Un enjeu plus crucial que jamais, tant Pogba ressemble aujourd'hui à la meilleure arme offensive des Bleus.

