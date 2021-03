Un match fantomatique face à l'Ukraine. Une entrée ratée au Kazakhstan. Kylian Mbappé vit une parenthèse internationale tourmentée symbolisée par ce penalty raté dimanche après avoir complètement oublié Thomas Lemar sur sa gauche. Le Parisien n'a rien montré et a même parfois handicapé le collectif par des choix qui ne se justifiaient pas. "Lui-même ne peut pas être satisfait de ce qu'il a fait", a constaté un Didier Deschamps interrogé sur le cas de son avant-centre mardi en conférence de presse.

Mais le sélectionneur, qui ne peut pas enfoncer un des cadres de son équipe, a relativisé la situation : "Lors du premier match, il n'est pas très en jambes. Au Kazakhstan, c'est mieux. Il a eu des situations et des occasions. Mais il n'a pas eu l'efficacité." Pourrait-il douter avant d'affronter la Bosnie mercredi pour l'ultime rendez-vous des Bleus ? "Je ne le sens pas affecté, a confié Deschamps. Ca arrive à tout le monde." L'heure n'est donc pas à la remise en cause et encore moins aux remontrances publiques.

Titulaire en Bosnie ?

La question est désormais de savoir s'il sera sanctionné en débutant la rencontre sur le banc à Sarajevo. Les Bleus aligneront un onze proche de l'équipe type. Mais les habituels remplaçants Kingsley Coman, face à l'Ukraine, et Ousmane Dembélé, au Kazakhstan, sont sortis du lot et ont marqué des points quand Kylian Mbappé traînait sa peine. Deschamps renversera-t-il l'ordre établi en récompensant les fusées du Bayern et/ou du Barça plutôt que la bombe de Bondy ? Ce sera l'un des enjeux forts de la composition d'équipe.

Kylian Mbappé, en échec au Kazakhstan ce dimanche - 28/03/2021, victoire de la France (0-2) Crédit: Getty Images

