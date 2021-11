C'est mal connaître Didier Deschamps que d'imaginer le sélectionneur prendre à la légère le double rendez-vous de fin d'année des Bleus. Certes, il ne manque qu'une victoire aux Bleus pour être certains de défendre leur titre de champions du monde au Qatar. Et les deux derniers adversaires (Kazakhstan et Finlande) n'ont pas de quoi faire suer les récents vainqueurs de la Ligue des Nations. Mais le sélectionneur se souvient qu'en 1993, il ne manquait qu'un succès aux Bleus de Gérard Houllier (et Didier Deschamps) pour se qualifier pour la Coupe du monde 1994.

L'Israël et la Bulgarie en ont décidé autrement. Alors, pas question d'ouvrir le groupe aux quatre vents ou d'expérimenter. Pas le genre de la maison. N'Golo Kanté voire Corentin Tolisso devraient retrouver leur place et faire une ou deux victimes (Jordan Veretout et/ou Mattéo Guendouzi ?). S'il ne faut évidemment pas s'attendre à un profond renouvellement, quelques postes, touchés par des forfaits ou des méformes, pourraient s'ouvrir à de nouvelles têtes ou à des retours inattendus.

Forfait de Varane : L'heure de Saliba ?

C'est le gros coup dur. Touché aux ischios lors du déplacement de Manchester à Bergame, Varane ne sera pas du dernier rendez-vous de l'année. Sans le patron de sa défense à trois, Didier Deschamps devra se demander s'il maintient ou non un système qui a fait ses preuves lors de la Ligue des Nations mais qui repose beaucoup sur son vice-capitaine. Si c'est le cas, deux hommes aux profils très différents se disputeront une place.

Kurt Zouma, habitué du groupe mais absent en octobre, pourrait en profiter. A moins que Deschamps, toujours sensible aux performances des Marseillais, ne récompense un autre ancien Stéphanois : William Saliba. Étincelant à l'OM en ce début de saison, l'autre prodige de Bondy a des arguments. Si les Bleus se contentent de deux axiaux à droite (en l'occurrence Jules Koundé et Dayot Upamecano), le débat sera clos.

Saliba lors d'OM-PSG Crédit: Imago

Méforme de Martial : Giroud, Nkunku ou Dembélé ?

En méforme et barré par une gigantesque concurrence à Manchester, Anthony Martial n'a plus disputé la moindre minute depuis un mois et sa présence dans le groupe semble très incertaine. Qui pour le remplacer ? Là encore, plusieurs options pour Deschamps. La première, la plus évidente, se nomme Olivier Giroud.

A nouveau en pleine possession de ses moyens, buteur à deux reprises depuis le dernier rendez-vous international, il est le candidat naturel. Mais Didier Deschamps a-t-il seulement envisagé la réintégration de celui qui garde des rapports très frais avec Kylian Mbappé ? De retour avec le Barça, Ousmane Dembélé n'a pas beaucoup de minutes dans les jambes mais Deschamps aime son profil. Alors que Christopher Nkunku continue de marcher sur l'eau avec Leipzg. A moins que le retour de Coman tue le débat dans l'œuf si Moussa Diaby conserve la confiance du sélectionneur.

Olivier Giroud Crédit: Getty Images

Forfait de Maignan : Areola ou Meslier ?

Steve Mandanda écarté, Mike Maignan blessé : Hugo Lloris risque d'être placé sous cloche à son arrivée à Clairefontaine. Il ne faudrait pas qu'il arrive malheur au capitaine des Bleus sous peine de confier le destin des Bleus à un gardien inexpérimenté au très haut niveau. Sans doute Benoît Costil, numéro 3 en octobre. Il reste une place a priori. Elle devrait se jouer entre Alphonse Areola, remplaçant à West Ham et absent de Clairefontaine depuis deux ans, et Ilan Meslier, le titulaire du poste chez les Espoirs. Le manque de profondeur au poste laisse peu d'options à Didier Deschamps.

Illan Meslier, le gardien de but français de Leeds. Crédit: Getty Images

