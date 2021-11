Cela doit s'appeler un mauvais concours de circonstances. Alors que Didier Deschamps a validé sa défense à trois lors du Final Four de la Ligue des Nations, le voilà un mois plus tard privé de ses deux titulaires, Raphaël Varane et Presnel Kimpembe. Face au Kazakhstan et en Finlande, il va donc falloir bricoler un trio. Jules Koundé, enfin convaincant dans l'axe droit, et Lucas Hernandez, qui essaiera d'être plus tranchant que face à la Belgique dans l'axe gauche, en constitueront les deux tiers. Reste à trouver la pierre angulaire, le patron qui dirigera les opérations. Le sélectionneur peut choisir entre trois profils. Autant le dire tout de suite, aucun n'offre le maximum de garanties. "Je préfère avoir ceux qui sont habitués comme Varane et Kimpembe. Ça arrive, là c'est en défense", a constaté un Deschamps sans doute très conscient du chantier qui l'attend.

Kurt Zouma, le favori mais...

Le défenseur de West Ham est celui qui offre le plus de certitudes. D'abord parce qu'il enchaine les matches avec West Ham. Très solide en Premier League, il sort d'une grosse prestation face à Liverpool (3-2) où il s'est même permis de marquer. Zouma est en pleine confiance. A Chelsea sous les ordres de Thomas Tuchel, il a pris l'habitude d'évoluer dans une défense à trois et a même très souvent, en fin de saison, occupé le poste d'axial en l'absence de Rüdiger.

Il connaît donc les ficelles même si, dans sa carrière, il a davantage évolué dans une défense à deux où il occupe, comme chez les Hammers, le flanc droit. C'est à ce poste, ou à celui d'axial droit à trois, qu'il a disputé l'intégralité de ses sélections le plus souvent en remplacement de Varane. Son expérience internationale (10 capes) reste très mince et s'il est dans le groupe depuis 2013, avec de longs moments d'absence tout de même, il n'a jamais vraiment prouvé qu'il avait l'étoffe d'un titulaire. En Bleu, Zouma reste un recours et le ballon a tendance à lui brûler les pieds.

Clément Lenglet, souviens-toi l'été dernier…

Il vit sans doute l'année la plus difficile de sa carrière. Si le départ de Ronald Koeman lui a permis de gagner du temps de jeu, l'ancien Nancéien a peu joué cette saison (4 titularisations seulement) après avoir déjà connu un exercice raté. Lui qui a connu une trajectoire ascendante a désormais perdu ses galons de titulaire en Catalogne mais aussi en équipe de France où il est d'abord apparu comme le successeur désigné de Samuel Umtiti après le Mondial 2018. Une époque révolue et il a fallu une blessure de Presnel Kimpembe pour qu'il réintègre le groupe en ce mois de novembre.

C'est dire s'il part de loin. Pourtant, son profil, très proche de celui de Varane, en fait le candidat idéal pour le poste d'axial dans une défense à trois. Mais c'est à cette place qu'il a vécu un cauchemar lors de France-Suisse à l'Euro. Didier Deschamps ne l'a laissé que 45 minutes sur la pelouse après une première période ratée dans les grandes largeurs où il a notamment coûté l'ouverture du score. Pas certain que le sélectionneur s'y risque de nouveau.

Dayot Upamecano, de boulette en boulette

En pleine bourre au Bayern, Upamecano est déjà un titulaire indiscutable alors qu'il vient tout juste d'arriver. Sa lecture du jeu et son goût des duels l'ont tout de suite imposé comme une évidence en Bavière et, hormis le black-out face à Mönchengladbach, il marche sur l'eau depuis son gros transfert estival. S'il a rarement joué dans l'axe d'une défense à trois, il a l'habitude de composer avec Lucas Hernandez à ses côtés. Alors, pourquoi pas lui face au Kazakhstan ? Parce que la patience de Didier Deschamps a sans doute des limites.

Ecrasé par le poids du maillot lors de ses débuts internationaux à la rentrée 2020, Upamecano (4 sélections) n'a rien réglé depuis. Logiquement écarté de l'Euro pour la fébrilité affichée chaque fois qu'il portait le maillot bleu, il a eu droit à une nouvelle chance en octobre face à l'Espagne après la sortie sur blessure de Raphaël Varane. Dans le cœur de la défense à trois, il a encore coûté un but sur une tergiversation face à Oyarzabal. Le sélectionneur continue de lui témoigner sa confiance en l'intégrant dans ses listes. De là à le titulariser samedi…

