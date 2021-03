Football

Bleus - Liste de Deschamps - Dembélé - Thuram : La preuve que Deschamps n'a pas d'idée arrêtée

EQUIPE DE FRANCE - En rappelant Ousmane Dembélé après un an et demi d'absence, Didier Deschamps a prouvé que le groupe Bleu n'était jamais fermé à double tour et qu'il ne suffisait pas d'être bon avec l'équipe de France pour s'y assurer sa place. Voilà pourquoi Marcus Thuram, si convaincant à l'automne, ne sera pas là au printemps.

00:06:16, il y a une heure