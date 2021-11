La force de l'équipe de France réside dans sa capacité à faire émerger des joueurs de plusieurs générations, titulaires dans de grands clubs européens, à chacun de ses postes ou presque. La profondeur et la variété de leur vivier fait aujourd'hui des Bleus une sélection de référence. Sauf que certains postes sont nettement moins bien pourvus. Celui d'arrière droit, bien sûr, mais aussi celui de gardien de but. Ce rassemblement nous en offre un spectaculaire rappel. En l'absence de Mike Maignan blessé, et de Steve Mandanda, en difficulté à Marseille, Didier Deschamps a dû faire appel à Benoît Costil (34 ans, 1 sélection et aucun match de Ligue des champions, gardien de Bordeaux et de la 19e défense de L1) et Alphonse Areola (West Ham, aucun match de Premier League cette saison).

Alphonse Areola fait son retour chez les Bleus Crédit: Getty Images

Autant dire qu'en cas de pépin d'Hugo Lloris, les Bleus remettrait leur destin entre des gants inexpérimentés au très haut niveau ou refroidis par une saison blanche. Comment en est-on arrivé là ? La première explication tient en deux hommes, Steve Mandanda et, surtout, Hugo Lloris, deux arbres qui ont caché un désert et entretenu une forme de mirage. Présent au très haut niveau et en équipe de France depuis 13 ans, le duo a suffi au bonheur de sa sélection à un poste qui réclame, plus que d'autres, une forme de continuité. La mauvaise aventure vécue par le Marseillais et l'âge de l'ancien Niçois (34 ans) rappellent qu'ils ne sont pas éternels.

Meslier, the next big thing ?

Or, derrière eux, la France souffre d'un creux générationnel. Un seul gardien français dispute aujourd'hui la Ligue des champions à un poste de titulaire : Mike Maignan. Et la proportion de gardien tricolore même dans le championnat national diminue drastiquement (seulement 7 titulaires parmi les vingt clubs) et aucune formation engagée en Europe cette saison n'aligne un Français dans sa cage. Lille et Marseille ont choisi un Croate (Ivo Grbic) et un Espagnol (Pau Lopez) pour succéder à Maignan et Mandanda.

Pau Lopez lors du match opposant Marseille à Lens, le 26 septembre 2021 en Ligue 1 Crédit: Getty Images

"Mais il y a seulement deux pays qui ont des ressources supérieures au poste aujourd'hui : le Brésil et l'Allemagne, oppose Christophe Lollichon, responsable de la performance des gardiens à Chelsea. Ce n'est pas un problème spécifiquement français et on voit que les Pays-Bas rappellent par exemple Jasper Cillessen. Avec Lloris, Mandanda, Areola et Maignan, on a quatre gardiens de niveau international tout de même. Mais c'est vrai qu'on a un petit trou générationnel derrière avec le seul Illan Meslier. Lui, c'est un top des tops et il enchaînera les sélections s'il évolue bien mais il est un peu seul."

Un problème de formation ?

Titulaire en Premier League depuis plus d'un an, le gardien de Leeds (21 ans), qui a la pleine confiance de Marcelo Bielsa, est la grande (et unique ?) promesse grâce à son mètre 96, sa grande envergure et son jeu au pied. Il pallie là une carence du gardien français, malgré de rares exceptions (Maignan notamment), qui souffre de la comparaison avec l'école espagnole ou allemande dans la participation au jeu.

Steve Mandanda, Jorge Sampaoli et Alvaro Gonzalez (Marseille) Crédit: Getty Images

C'est ainsi que Sampaoli a justifié l'arrivée de Pau Lopez à Marseille notamment. "C'est une vraie limite des gardiens français, souffle Lollichon, co-fondateur avec Christophe Revel de l'association française des entraîneurs professionnels de gardien de buts. En France, on ne les fait pas participer au jeu de conservation ou à des exercices où ils utilisent leurs pieds. Beaucoup ne comprennent pas encore l'intérêt et nous sommes en retard sur les Néerlandais ou les Espagnols. Autre problème dans la détection, la taille de nos gardiens. Lloris, Maignan, Costil sont de petits gardiens au regard de ce qui se fait en Ligue des champions. C'est en train de changer mais nous sommes encore en retard." En attendant, Deschamps espère sans doute qu'Hugo Lloris étende sa carrière le plus longtemps possible. La succession n'est pas encore prête. Et, on l'a compris, elle risque de ne pas être facile.

