L'Algérie a décroché son billet pour la dernière phase des éliminatoires du Mondial-2022, grâce à son match nul 2-2 contre le Burkina Faso mardi. Les Fennecs terminent ainsi premiers du groupe A, et participeront à des barrages sous la forme de matches aller-retour qui désigneront les cinq qualifiés de la zone Afrique pour le Qatar. Le Mali, l'Egypte, le Sénégal, le Maroc, le Ghana et la RD Congo étaient déjà assurés de participer à ces barrages avant mardi.

Les Algériens, peu inspirés, ont beaucoup tremblé et se sont contentés du point du nul face aux Burkinabés, qui ont su recoller à chaque fois grâce à des réalisations de Zakaria Sanogo (37e) et Issoufou Dayo (83e) pour répondre aux buts de Riyad Mahrez (21e) et Sofiane Feghouli (68e), sans parvenir toutefois à l'emporter pour passer devant l'Algérie au classement. Point du groupe A des qualifications de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2022 de football, à l'issue des matches joués mardi:

