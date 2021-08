Les Ligues professionnelles ont regretté vendredi l'extension par la FIFA des fenêtres internationales de septembre et octobre en Amérique du Sud, consacrées aux qualifications au Mondial 2022 mais incompatibles selon elles avec le calendrier des clubs.

La pandémie de Covid-19 et les restrictions sanitaires (quarantaines au retour des joueurs) ont causé, en mars, le report de deux journées de qualifications à la Coupe du monde en Amérique du Sud, récemment reprogrammées par la FIFA lors des rassemblements internationaux de septembre et d'octobre. Ces périodes consacrées aux équipes nationales seront ainsi étendues de deux jours, avec trois matches au programme au lieu de deux, ce qui n'est pas du goût des Ligues professionnelles, qui craignent de longues absences de leurs stars sud-américaines, tels Neymar et Lionel Messi au PSG.

"Ces décisions sont préjudiciables aux ligues, aux clubs, aux joueurs et aux supporters", s'est indigné vendredi dans un communiqué le World Leagues Forum, représentant 40 ligues professionnelles dont les instances française (LFP), anglaise (Premier League) et espagnole (LaLiga).

"Si des joueurs sud-américains rejoignent leur équipe nationale en septembre et en octobre, ils manqueront des matches avec leur club, soit en raison d'une quarantaine, soit en raison de la modification du calendrier international", regrette l'organisation, relevant par ailleurs que les clubs n'ont pas obtenu de dérogation quant à l'obligation de libérer leurs joueurs malgré les restrictions, contrairement à ce qui avait été mis en place ces derniers mois.

"En conséquence, les ligues professionnelles soutiendront les clubs qui refuseront de libérer leurs joueurs et les joueurs qui refuseront de se rendre en équipe nationale", assure le World Leagues Forum. Le 6 août, la FIFA s'était justifiée en indiquant que cette modification du calendrier était "exceptionnelle", affirmant que "l'ajout de deux jours permettra de garantir des plages de récupération et de préparation suffisantes" tout en "assurant une compétition équitable et un retour plus rapide des joueurs concernés dans leurs clubs".

