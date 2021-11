L’Angleterre y est presque. Après leur très large victoire contre l’Albanie (5-0), les Three Lions ont fait un grand pas vers la qualification pour la Coupe du monde 2022. En raison du succès de la Pologne en Andorre (1-4), ils auront besoin d’un match nul contre Saint-Marin lundi pour valider leur billet pour le Qatar. Une victoire acquise avant la pause grâce, notamment, à un triplé d’Harry Kane (18e, 33e, 45e+2) décidément bien plus à l’aise en sélection qu’avec Tottenham cette saison. Le voilà à égalité avec Jimmy Greaves à la quatrième place des buteurs anglais (44 buts).

Ad

Qualif. Coupe du monde Coup d'arrêt pour l'Angleterre 12/10/2021 À 20:40

Il faut dire que la soirée de l’Albanie a rapidement viré au cauchemar. En moins de vingt minutes, les coéquipiers d’Elseid Hysaj avaient perdu deux des leurs sur blessure et encaissé deux buts. Keidi Bare (12e) et Marash Kumbulla (17e) ont dû quitter la pelouse prématurément alors qu’Harry Maguire, à la réception d’un coup franc de Reece James (1-0, 9e), et Harry Kane qui a repris de la tête un centre dans les six mètres de Jordan Henderson (2-0, 18e) mettaient l’Angleterre sur la voie royale. Dépassés en défense, les Albanais ont subi les vagues incessantes d’Anglais déchaînés.

L’occasion ratée de l’Albanie

L’occasion ne s’est présentée qu’une seule fois pour les Albanais de revenir dans le match, Myrto Uzuni n’a pas su la saisir. Sur une passe en retrait mal assurée par Maguire, l’attaquant de Ferencvaros a déclenché trop rapidement sa frappe du droit en un contre un face à Pickford et a vu le portier anglais remporter ce duel (14e). Ce fut une opportunité en or d’égaliser à 1-1. Et le seul moment chaud de la soirée du gardien d’Everton. Car les nombreuses tentatives lointaines de Sokol Cikalleshi en deuxième période ne l’ont jamais mis en danger.

Le rouleau compresseur anglais lancé, Kane a été impliqué sur les quatre derniers buts de son pays. Passeur décisif pour Henderson, buteur d’une frappe croisée du gauche devant Ismajli (3-0, 28e), il a mystifié Kastriot Dermaku, déjà fautif sur l’alignement, pour placer une frappe du gauche hors de portée de Thomas Strakosha (4-0, 33e) avant de parachever son chef d’œuvre d’un ciseau acrobatique à la suite d’un corner de Phil Foden (5-0, 45e+2). Menace constante pour une défense aux abois, il a buté sur Veseli (30e) et Strakosha (32e) ou manqué le cadre (38e, 42e). L’attaquant de Tottenham sera encore l’atout majeur de Gareth Southgate lundi pour valider définitivement la qualification pour la Coupe du monde 2022.

Qualif. Coupe du monde La sélection anglaise, un univers parallèle 08/10/2021 À 21:37