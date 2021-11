Joao Felix et Renato Sanches, revenus de blessure, ont de nouveaux été convoqués jeudi avec la sélection du Portugal, qui jouera la semaine prochaine ses derniers matches de qualification pour le Mondial 2022 face à l'Irlande et la Serbie. La Seleçao se déplacera à Dublin jeudi prochain avant de recevoir les Serbes le 14 novembre à Lisbonne pour un choc au sommet de ce groupe A des qualifications européennes. La Serbie est actuellement en tête de la poule avec un point d'avance sur le Portugal mais n'a plus qu'un seul match à jouer, à Lisbonne.

La liste des 26 Portugais

Gardiens : Rui Patricio (Wolverhampton), Anthony Lopes (Lyon), Diogo Costa (FC Porto).

Défenseurs : Joao Cancelo (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), Nelson Semedo (Wolverhampton), Ruben Dias (Manchester City), Pepe (FC Porto), José Fonte (Lille), Danilo Pereira (PSG), Nuno Mendes (PSG).

Milieux : Joao Palhinha (Sporting Portugal), Ruben Neves (Wolverhampton), William Carvalho (Betis Seville), Joao Moutinho (Wolverhampton), Joao Mario (Benfica Lisbonne), Renato Sanches (Lille), Matheus Nunes (Sporting), Bruno Fernandes (Manchester United).

Attaquants : Bernardo Silva (Manchester City) Cristiano Ronaldo (Manchester United), Diogo Jota (Liverpool), Rafa Silva (Benfica Lisbonne), André Silva (RB Leipzig), Joao Felix (Atlético Madrid), Rafael Leao (AC Milan).

