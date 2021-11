Le sélectionneur de l'Italie, Roberto Mancini, a annoncé lundi les forfaits des joueurs de la Roma Nicolo Zaniolo et Lorenzo Pellegrini, blessés, pour les matches décisifs pour la qualification au Mondial 2022 contre la Suisse et l'Irlande du Nord. Quant à Nicolo Barella, sorti en raison d'une gêne à la cuisse gauche dans le derby contre l'AC Milan (1-1) dimanche soir, "on examinera (sa) situation dans les prochains jours mais cela ne semble pas préoccupant", a souligné le sélectionneur lors d'une conférence de presse au centre technique de Coverciano à Florence.

Les forfaits de Nicolo Zaniolo (mollet) et Lorenzo Pellegrini (genou) s'ajoutent à ceux de Marco Verratti (Paris SG) et Rafael Toloi (Atalanta), outre l'absence de longue date de Leonardo Spinazzola (AS Rome), écarté des terrains depuis juillet. Pour renforcer le groupe, Roberto Mancini a appelé le milieu de la Lazio Rome Danilo Cataldi, déjà convoqué en novembre 2016 avec la Nazionale mais jamais entré en jeu, et le meneur de l'Atalanta Matteo Pessina, qui a retrouvé le terrain pour quelques minutes le week-end dernier après plus d'un mois d'absence pour une blessure à une cuisse.

Vingt-huit joueurs avaient été convoqués vendredi pour la dernière ligne droite des qualifications, durant lesquelles l'Italie va disputer la première place de son groupe avec la Suisse. Les deux équipes sont actuellement à égalité en tête au nombre de points (14 pts) dans le groupe C, avec un léger avantage pour les Azzurri à la différence de buts générale, le critère principal pour départager les équipes à égalité de points (+11 contre +9).

S'il faudra attendre la dernière journée pour savoir qui se qualifiera directement et qui devra aller aux barrages entre les deux, le choc vendredi soir à Rome entre la Nazionale et la "Nati" sera capital. L'Italie ira ensuite en Irlande du Nord et la Suisse accueillera la Bulgarie, le 15 novembre.

