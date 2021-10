Toujours plus proches du Qatar. Les Pays-Bas, logiquement vainqueurs de Gibraltar (6-0) lundi au Kuip de Rotterdam, se sont rapprochés d'une qualification pour la prochaine Coupe du monde. A deux matches de la fin des qualifications, les Néerlandais occupent la tête du Groupe G avec 19 points (en 8 matches) devant la Norvège (17 points) et la Turquie (15). Samedi déjà, les Pays-Bas avaient fait un grand pas vers le Qatar en s'imposant en Lettonie (1-0) alors que leurs deux principaux rivaux, la Turquie et la Norvège, avaient fait match nul (1-1) à Istanbul.

Après le facile succès de lundi face à la plus faible formation du groupe, la voie vers le Mondial 2022 est donc désormais toute tracée pour les Oranje. Au Kuip, les Pays-Bas ont déroulé, empilant six buts par Virgil Van Dijk (9e), Memphis Depay (21e, 45e), Densel Dumfries (48e), Arnaut Danjum (75e) et Donyel Malen (86e).

Memphis Depay et ses équipiers doivent encore se déplacer en novembre au Monténégro avant de recevoir la Norvège en match de clôture. Le ballotage est donc plus que favorable, le premier du groupe étant directement qualifié pour le Mondial.

